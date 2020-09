03.09.2020 h 18:00 commenti

Giovane picchiato e scippato in pieno giorno in viale Montegrappa

La vittima soccorsa da una commerciante: "Erano in due, l'hanno offeso e colpito alla testa". Sul posto è intervenuta una pattuglia della guardia di finanza. Nessuna traccia degli aggressori

Picchiato e scippato. E' successo in pieno giorno, in mezzo alla gente, in viale Montegrappa. La vittima è un cinese di 24 anni. La segnalazione alle forze dell'ordine è arrivata intorno alle 17 di oggi, giovedì 3 settembre. “Ho sentito due che urlavano parolacce e mi sono affacciata – dice Sara, 24 anni, titolare di un negozio – ho visto il ragazzo a terra, l'ho soccorso mentre gli aggressori si sono allontanati, uno a piedi e uno in bicicletta”. La vittima è stata colpita alla testa, buttata a terra e derubata della catenina d'oro che aveva al collo. Sul posto è intervenuta la guardia di finanza ma dei due malviventi nessuna traccia. E' stata la commerciante a dare del ghiaccio al cinese che presentava una vistosa ferita. “Gli ho dato anche dell'acqua, era molto spaventato e mi ha fatto capire di essere arrivato da poco in Italia e di non sapere molte parole – ha raccontato la commerciante – gli ho detto che non siamo tutti cattivi, che ci sono anche persone buone. Quelli che lo hanno aggredito non parlavano italiano. Gli hanno detto cinese di m... e altre offese, poi sono scappati”. Non è la prima aggressione messa a segno in viale Montegrappa. “Siamo nel Bronx – dice Sara – non c'è da stare per niente tranquilli qui. Questi non hanno paura di niente e di nessuno se hanno il coraggio di picchiare e scippare in pieno giorno, in una strada di passaggio e con tanti negozi come questa”.



