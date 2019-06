06.06.2019 h 11:35 commenti

Giovane pestato in pieno giorno in via San Giovanni: un testimone filma la scena

E' successo nel primo pomeriggio di ieri alle spalle del Castello dell'Imperatore. L'aggredito si è poi allontanato con il volto insanguinato

La scena filmata da un testimone

Lite tra extracomunitari in pieno giorno e in pieno centro storico. Un giovane è stato visto dai testimoni allontanarsi con il volto insanguinato. E' successo ieri, mercoledì 5 giugno, intorno alle 14, in via San Giovanni, alle spalle del Castello dell'Imperatore. Non sono chiari i motivi che hanno scatenato il litigio che è sfociato in una vera e propria aggressione. Cinque o sei le persone – tutti uomini giovani – che si sono affrontati in mezzo alla strada alzano le mani e urlando. La scena è stata ripresa con il telefonino da un testimone che ha riferito di aver visto il gruppo di uomini prima discutere e poi, all'improvviso, passare alle mani e uno lasciare il posto con il volto pieno di sangue. Il gruppetto di stranieri si è allontanato prima dell'intervento delle forze dell'ordine.



Edizioni locali collegate: Prato

