05.02.2019 h 13:13

Giovane operaio trovato impiccato a un muletto nella sua azienda

Da ieri sera l'uomo non aveva più dato sue notizie, stamani la tragica scoperta fatta alla riapertura della ditta

Un uomo di 42 anni, è stato trovato privo di vita impiccato con una corda al muletto dell'azienda di cui era dipendente, nel comune di Montemurlo. La tragica scoperta è stata fatta stamani, 5 febbraio, all'apertura. Da ieri sera non si avevano più notizie dell'uomo che non era rientrato a casa all'ora consueta e non rispondeva al telefono. Le ricerche però non hanno dato alcun risultato fino a stamani.

La chiamata ai numeri d'emergenza è stata immediata ma per il 42enne, padre di tre bambini, non c'è stato niente da fare. Sul posto i carabinieri che hanno avvisato il magistrato di turno, il sostituto procuratore Lorenzo Boscagli. Non sarà effettuata l'autopsia. La dinamica è chiara. L'operaio, da tempo depresso, aveva le chiavi della ditta e ha scelto quel luogo per togliersi la vita.