29.06.2022 h 11:53 commenti

Giovane operaio perde tre falangi nella "lupa", l'Asl sospende l'attività dell'azienda per violazioni nella sicurezza

L'infortunio è avvenuto in una filatura cardata di Montemurlo e il sopralluogo ha evidenziato la rimozione dei dispositivi di sicurezza dal macchinario. Negli ultimi giorni sospese anche un'altra ditta tessile e due aziende agricole cinesi

L'attività di una filatura cardata di via Livorno a Montemurlo è stata sospesa dall'Asl dopo il grave infortunio che, venerdì scorso 24 giugno, è costato l'amputazione parziale di tre dita della mano ad un giovane operaio trentenne di origine pakistana, da poco assunto. L'infortunio è avvenuto mentre il lavoratore era impegnato alla "lupa" e il sopralluogo degli ispettori dell'Asl ha evidenziato gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare sarebbero stati rimossi i dispositivi di sicurezza. L'inchiesta dovrà ora chiarre come mai il macchinario non fosse in sicurezza ma intanto, come disposto dalla legge in presenza di gravi violazioni, è scattata la sospensione.

La filatura a cardato di Montemurlo è una delle quattro aziende che negli ultimi giorni si è vista sospendere l'attività dall'Asl: le altre sono due aziende agricole, controllate nel corso di ispezioni programate, e un'altar azienda tessile.

L'Asl spiega come il settore delle filature a cardato, da sempre uno dei più pericolosi del comparto tessile, sia oggetto di una campagna di vigilanza, attività intensificata a partire dall’anno scorso, insieme al controllo sulle orditure e su altre aziende tessili a rischio infortunistico.

"Dai sopralluoghi effettuati sinora - si lege in una nota -, emerge spesso, il non funzionamento dei blocchi di sicurezza, che denota una carente vigilanza da parte del datore di lavoro e dei preposti o in alcuni casi persino una elusione volontaria".

"La nuova legge 215/2021 richiama alla necessità di un sempre maggiore impegno nel contrasto degli infortuni sul lavoro - fa sapere l'assessore regionale Simone Bezzini - e l'attenzione è massima da parte della Regione e dell'assessorato al diritto alla salute e sanità. Ringrazio il servizio Pisll dell'Asl Toscana Centro che, anche grazie al progetto Piano Lavoro Sicuro, da tempo effettua una vigilanza mirata, a partire dal comparto del tessile ma non solo, ed ha iniziato a mettere in pratica anche le nuove disposizioni in merito alla sospensione dell'attività".

Le due sospensioni in agricoltura, eseguite dopo interventi congiunti con l’Ispettorato del lavoro, carabinieri forestali e polizia municipale di Prato, hanno riguardato invece due orti cinesi per mancanza del Documento di valutazione del rischio.

Nel comprensorio pratese, dall’inizio di quest’anno sono state ispezionate 832 aziende e 152 cantieri. Sono stati effettuati 335 verbali di prescrizione, 66 verbali di illecito amministrativo, per un totale di 560 violazioni; inoltre sono stati eseguiti 4 sequestri e 4 sospensioni dell’attività imprenditoriale.