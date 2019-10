04.10.2019 h 13:56 commenti

Doppio intervento di Pegaso in Vallata: soccorsi una donna e un giovane operaio

La 66enne è rimasta vittima di un malore ed è stata portata d'urgenza con l'elicottero a Careggi. Il lavoratore ha riportato una grave lesione alla mano, con amputazione di tre dita, mentre era al lavoro in un'azienda di Vaiano

Doppio intervento dell'elisoccorso in Val di Bisenzio che stamani, 4 ottobre, in meno di due ore è dovuto volare prima a Cantagallo e poi a Vaiano. Nel primo caso per soccorrere intorno alle 10.15 una donna di 66 anni, vittima di un malore. Nel secondo in seguito ad un grave incidente sul lavoro che ha coinvolto un operaio di 21 anni, rimasto ferito a una mano poco prima di mezzogiorno mentre lavorava in una filatura in via di Spicciano.

La donna è stata prelevata in codice rosso dal Pegaso e trasferita a Careggi. Per il giovane lavoratore, invece, il 118 ha inizialmente inviato un'ambulanza della Misericordia con medico a bordo che ha poi richiesto l'intervento dell'elisoccorso, atterrato al campo sportivo della Briglia. Il giovane è stato portato al Cto di Firenze per le gravi ferite riportate alla mano sinistra con l'amputazione di tre dita. Non è in pericolo di vita. Secondo quanto emerso, il giovane, addetto alla preparazione, ha toccato con la mano sinistra la catena di trasmissione della "lupa", macchinario tipico di questa lavorazione.

Sul posto anche i tecnici del dipartimento di prevenzione dell'Asl. La polizia municipale è intervenuta per prestare assistenza all'atterraggio e al decollo di Pegaso.

Il dipartimento di Medicina del lavoro dell'Asl ricorda l'importanza del "Protocollo Filature" che ha visto il coinvolgimento anche delle parti sociali, per sensibilizzare i datori di lavoro e i responsabili della sicurezza sulla necessità di applicare procedure e strumenti di prevenzione indicati per questo tipo di lavorazione.

