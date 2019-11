26.11.2019 h 08:21 commenti

Giovane motociclista pratese muore a Calenzano: è finito contro il guard rail

La tragedia nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada che porta a Barberino. La vittima aveva 21 anni ed era in sella ad una Suzuki 600

E' un giovane pratese il motociclista morto tragicamente nel tardo pomeriggio di ieri 25 novembre a Calenzano, lungo la sp8 che collega il paese a Barberino e al Mugello. Si chiamava Andrea Clemente e aveva 21 anni.

La tragedia, l'ennesima di questi mesi che vede coinvolto un motociclista, è avvenuta intorno alle 18.30, nel tratto di strada vicino alla frazione di Carraia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale di Calenzano, il giovane, in sella ad una Suzuki 600, avrebbe fatto tutto da solo e non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. In un tratto rettilineo avrebbe perso il controllo della moto per poi schiantarsi contro il guard rail. Terribile l'impatto, che non ha lasciato scampo ad Andrea Clemente. I soccorritori del 118 hanno tentato l'impossibile per rianimarlo, ma purtroppo si sono dovuti arrendere.