09.08.2020 h 14:32 commenti

Giovane medico pratese salva uomo ferito in un terribile incidente al Bilancino

Bernardo Bugiani, specializzando anestesista rianimatore, stava tornando a casa quando proprio davanti alla sua auto c'è stato lo scontro. Ha estratto il ferito in coma dai rottami e lo ha stabilizzato con le prime manovre salvavita in attesa dell'ambulanza



L'uomo giusto nel posto e nel momento giusti. Non può definirsi in altro modo quanto successo nel tardo pomeriggio di ieri, 8 agosto, sulla via del Lago al Bilancino, nel comune di Barberino del Mugello, dove un 50enne, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale, ha avuto la fortuna di trovarsi sulla stessa strada di un giovane medico pratese, Bernardo Bugiani, che gli ha salvato la vita.

Bugiani, che ha 34 anni ed è specializzando in anestesia e rianimazione nella Terapia intensiva del Santo Stefano, stava tornando a casa dopo aver fatto un turno di guardia all'autodromo del Mugello. Con la sua auto seguiva quella di una famiglia quando, non lontano dal casello autostradale, ha visto l'auto che proveniva dalla corsia opposta sbandare, invadere la carreggiata e schiantarsi contro la vettura dove si trovavano mamma, babbo e una bambina di 3 anni. Un urto terribile.

"Sono subito sceso dalla mia auto - racconta - e mi sono sincerato delle condizioni degli occupanti del primo mezzo. Per fortuna stavano bene e nessuno di loro aveva riportato gravi ferite (il 118 soccorrerà in codice giallo i genitori e in verde la piccola, ndr). Molto peggio era la situazione dell'altro automobilista. Era incastrato tra il posto di guida e quello del passeggero con un grave trauma toracico e un trauma cranico importante. Era in coma, Glaskow 3 nella terminologia medica. Non rispondeva agli stimoli e aveva difficoltà respiratorie".

A quel punto il dottor Bugiani, insieme ad altri due automobilisti, ha estratto il ferito dai rottami e lo ha adagiato per terra. "In quei casi - dice - bisogna essere rapidi ma anche molto attenti a non provocare ulteriori danni. Diciamo che i miei anni da specializzando mi sono serviti, anche se fino ad ora non avevo mai fatto un soccorso in strada di questo tipo".

In attesa dell'ambulanza, visto che il ferito respirava a fatica e rischiava di andare in arresto cardiocircolatorio, il medico ha eseguito le prime manovre rianimatorie. "Con me non avevo nessuna attrezzatura - prosegue il racconto -, ma era davvero questione di minuti e il paziente sarebbe andato in arresto cardiaco. Così ho provocato la sublussazione della mandibola, per aiutarlo a respirare e per fortuna l'uomo ha subito reagito, rispondendo agli stimoli e passando in una condizione di Glaskow 7".

Minuti forse decisivi nel labile confine tra la vita e la morte. Anche perché poi sono arrivate le ambulanze del 118: la prima solo con volontari e subito dopo una medicalizzata. "Con il collega abbiamo agito in perfetta sincronia - dice il medico pratese -, mentre io intubavo il paziente, lui si occupava dei farmaci. Abbiamo così stabilizzato l'infortunato che è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo, dove si trova ricoverato in Terapia intensiva. Mi auguro che possa farcela".

Per il dottor Bugiani, che tra un paio di mesi terminerà la specializzazione, un vero e proprio esame anticipato sul campo. "In questo periodo al Santo Stefano - dice -, sono stato assegnato alla Rianimazione Covid. Ieri ho messo in pratica tutto quello che mi è stato insegnato in questi anni. Diciamo che l'automobilista ha avuto la fortuna che io fossi subito lì e anche quella di trovare un anestesista rianimatore, che ha potuto iniziare subito le manovre di emergenza. In certi casi è davvero questione di minuti...".