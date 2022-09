07.09.2022 h 20:07 commenti

Giovane medico muore a 36 anni, in lutto anche il mondo sportivo

Lascia la moglie e due bambini piccoli. Il cordoglio dell'associazione italiana arbitri di cui fanno parte il padre e la sorella dello sfortunato professionista

Simone Bianchi il giorno della laurea con i suoi genitori

Lutto nel mondo sanitario e in quello sportivo. A soli 36 anni è morto Simone Bianchi, medico di medicina d'urgenza, in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova. Il tumore al cervello che lo aveva colpito lo scorso autunno non gli ha dato scampo. Lascia la moglie e due figli piccoli. Originario di Prato, da qualche tempo viveva a Firenze con la famiglia. "Era un ragazzo straordinario e un medico eccezionale. Questa è una grande tragedia. - ha commentato tra la commozione Michele Lanigra, responsabile del pronto soccorso del nosocomio fiorentino - L'ho conosciuto quando da specializzando faceva prestava servizio al Santo Stefano e con grande piacere l'ho ritrovato nel 2018 a Santa Maria Nuova dove sono stato trasferito per guidare il pronto soccorso. Aveva grande umanità ed era preparatissimo. Ci stringiamo alla sua famiglia".

Tra i primi a manifestare pubblicamente il proprio cordoglio, è stata l'associazione italiana arbitri. Il padre Alberto infatti è un collaboratore dell'ente ed è stato consigliere della sezione di Prato. La sorella di Simone, Deborah, è un arbitro internazionale in forza alla Can D. “A nome di tutti gli arbitri italiani – scrivono il presidente Alfredo Trentalange, il vice Duccio Baglioni e il Comitato nazionale - esprimiamo profondo cordoglio a tutta la famiglia Bianchi” .

Il dottor Bianchi era uno sportivo grande appassionato di calcio non solo da tifoso dell'Inter. Aveva militato infatti, anche nelle giovanili della Pistoiese.

I funerali saranno celebrati venerdì 9 settembre alle 11 nel Duomo di Prato.

