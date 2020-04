03.04.2020 h 16:53 commenti

Giovane infermiera racconta la sua esperienza fra i malati di coronavirus "Siamo una grande famiglia"

Eleonora Curcio è stata assunta all' ospedale di Livorno "“Quando muore qualcuno è una grave perdita le degenze sono lunghe e impari a conoscere i pazienti, le loro storie e le loro paure"

a.a.

Da Vernio a Livorno per curare i pazienti affetti da Covid 19. Eleonora Curcio ha 25 anni , si è laureata in infermieristica nel 2018, e dal 19 marzo presta servizio al nosocomio livornese, è la sua prima esperienza in ospedale ma nonostante la fatica e la paura del contagio non rinnega la sua scelta. “I turni sono pesanti non solo per il tempo trascorso fra i malati, ma anche per il forte carico emotivo che ogni giorno viviamo: sono malati soli che hanno bisogno di cure ma anche di conforto, di parlare. Ci sono giorni in cui finisco il mio turno e ho la consapevolezza che qualcuno di loro l'indomani non ci sarà più, altri in cui vedo invece i miglioramenti e quindi il giorno dopo affronto la giornata con un altro spirito”Eleonora è arrivata in piena emergenza sanitaria: “Durante i miei primi giorni di servizio l'ospedale veniva trasformata per accogliere i pazienti Covid 19, i miei colleghi avevano poco tempo per farmi da tutor, così avevo paura di sbagliare, ma poi ho scoperto che tutto quello che avevo imparato durante il tirocinio non era stato dimenticato e ho acquistato sicurezza”. Tuttavia ci sono nuove procedure, come la vestizione che ha dovuto imparare: prima si mettono i guanti, poi la tuta, poi le sovrascarpe poi la mascherina, poi il casco o gli occhiali i secondi guanti e si è pronti per entrare nella zona riservata ai malati: “Un'operazione che dura dai 7 ai 10 minuti a cui bisogna dedicare molta attenzione, un errore è fatale per essere contagiati”E la paura di contagiarsi o di contagiare è quella che ogni giorno si vive in corsia: “Appena arrivo a casa metto i vestiti in lavatrice e lascio le scarpe fuori dalla porta – spiega Eleonora – condivido l'appartamento con un'inquilina e non voglio esporla a nessun rischio”. Se le scarpe si lasciano sul pianerottolo e i vestiti si lavano non è così facile “ripulirsi” dalle forti emozioni di ogni giorno: “Quando muore qualcuno è una grave perdita, in quel reparto siamo come una famiglia allargata, le degenze sono lunghe e impari a conoscere i pazienti, le loro storie e le loro paure. Nonostante questa pesantezza credo di aver fatto la scelta giusta a lavorare in ospedale”