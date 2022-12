29.11.2022 h 17:07 commenti

Giovane donna trovata morta in casa, da giorni non dava più sue notizie ai parenti

La scoperta è stata fatta dai carabinieri dopo l'allarme ricevuto dai parenti che vivono ad Hong Kong. Secondo i primi accertamenti, la vittima sarebbe morta 3-4 giorni fa

Una donna di 38 anni, originaria di Hong Kong, è stata trovata morta nel suo appartamento in viale Vittorio Veneto. La scoperta è stata fatta nel pomeriggio di oggi, martedì 29 novembre, dai carabinieri. Ad allertare i militari è stata una telefonata arrivata da Hong Kong dove vivono i familiari della vittima, allarmati perché da circa una settimana non avevano più notizie e non ricevevano risposta alle numerose telefonate fatte. Immediato l'intervento nell'abitazione nella quale la trentottenne abitava da qualche tempo, da sola. Secondo i primi accertamenti, il decesso risalirebbe a 3-4 giorni fa. A meno che la procura non disponga l'autopsia, il corpo sarà sottoposto ad esami esterni per collocare meglio la data del decesso e per escludere qualsiasi dubbio su una causa della morte diversa da quale naturale che appare al momento. I carabinieri si sono intrattenuti nell'appartamento di viale Vittorio Veneto per le verifiche necessarie.



