03.11.2023 h 13:09 commenti

Giovane donna si sente male e muore nella sua casa a Oste

Aveva 28 anni e soffriva di una grave cardiopatia. Il decesso non è direttamente collegato all'alluvione che ha colpito la zona e che ha già fatto due vittime a Montemurlo

Una donna di 28 anni è morta stamani per un malore a Oste di Montemurlo, una delle località più colpite dalle inondazioni. Secondo quanto si apprende la giovane donna avrebbe sofferto di patologie pregresse, sarebbe stata cardiopatica, e anche se il decesso al momento non viene direttamente ricollegato all'alluvione e ai danni causati, la sua morte è tuttavia avvenuta in tale contesto di emergenza. Ricordiamo che Montemurlo ha già avuto due vittime in qualche modo collegate al maltempo. Si tratta di un uomo di 85 anni, Alfio Ciolini, morto nella sua casa in via Riva 21, nella frazione di Bagnolo, invasa dalle acque dell'omonimo torrente. L'anziano con problemi di deambulazione è stato trovato nel salotto riverso senza vita nell'acqua. L'85enne non è riuscito a raggiungere i piani superiori mentre l'acqua saliva di livello. L'altro decesso a Montemurlo è di una donna di 84 anni in via Garda, colpita da un malore. L'anziana si sarebbe sentita male mentre stava spalando acqua dalla sua abitazione a Montemurlo.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus