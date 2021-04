02.04.2021 h 09:01 commenti

Giovane donna investita da un'auto in via Galcianese, soccorsa in codice rosso

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. La ferita è una 25enne mentre al volante del mezzo c'era un uomo di 41 anni

Una giovane di 25 anni è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Santo Stefano dopo essere stata investita da un'auto. E' successo poco prima delle 19 di ieri sera, giovedì 1 aprile, in via Galcianese. La polizia municipale, intervenuta sul posto, ha effettuato i rilievi per ricostruire da dinamica dell'investimento e accertare eventuali responsabilità. L'auto investitrice era condotta da un uomo di 41 anni, che stava procedendo in direzione della tangenziale. Sia la ferita sia il conducente del mezzo sono italiani. La sfortunata giovane è stata soccorsa da un'ambulanza inviata dal 118.

Edizioni locali collegate: Prato

