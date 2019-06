08.06.2019 h 10:16 commenti

Giovane donna aggredita e rapinata in centro: i carabinieri arrestano un ragazzo di 19 anni ma il giudice lo rimette in libertà

E' successo in via dei Tintori nella prima serata di ieri. Il malvivente ha strappato la maglietta alla vittima e l'ha anche ferita ad una mano. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la scarcerazione

Ha aggredito in pieno centro una giovane donna, strappandole la maglietta e poi rapinandola di 25 euro. Ma la fuga dell'aggressore è durata poco: una pattuglia di carabinieri del Nucleo Radiomobile l'ha infatti intercettato e arrestato. E' successo ieri sera, 7 giugno, verso le 21.30 e in manette è finito un cittadino della Costa d’Avorio di 19 anni senza fissa dimora, in Italia come richiedente asilo.

Il rapinatore ha preso di mira in via dei Tintori una giovane donna senegalese; dopo averla seguita per alcuni metri l’ha bloccata e, dopo averle strappato la maglietta, si è fatto consegnare 25 euro per poi scappare nelle vie circostanti. Nell’ambito del dispositivo di ricerca, immediatamente attivato e coordinato dalla centrale operativa, l’uomo è stato rintracciato e bloccato nei pressi del luogo del reato. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso del denaro rubato.

La vittima, medicata dai sanitari del pronto soccorso del 118 pratese, ha riportato lesioni alla mano giudicate guaribili in una decina di giorni. La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri di Prato.

Stamani, 8 giugno, l'uomo si è presentato davanti al giudice che ha convalidato l'arresto ma disposto l'immediata scarcerazione senza alcuna misura cautelare in quanto incensurato.

