Giovane di 31 anni muore travolta da un'auto mentre va alla festa di San Silvestro

La tragedia è successa a Monteriggioni. La vittima è una donna di Prato che stava camminando insieme al fidanzato lungo la via Cassia

Una giovane donna pratese di 31 anni, Cristina Macrellino, è morta la sera di San Silvestro, investita da un'auto sulla via Cassia a Monteriggioni, in provincia di Siena. La giovane, residente al Soccorso, era con il fidanzato e si stava recando alla festa dell'ultimo dell'anno. Il tragico incidente è successo verso le 18.30 di ieri, 31 dicembre, sulla sr 2, nel tratto che dal Castello di Monteriggioni porta al Municipio, un percorso che segue la vecchia via Francogena e risulta poco illuminato. La 31enne è stata investita dall'auto condotta da un commerciante della zona e non ha avuto scampo. Il 118 ha inviato un'ambulanza ma i soccorritori, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, si sono dovuti arrendere. Sul posto i carabinieri e la polizia municipale per ricostruire la dinamica. Illeso il fidanzato della donna.

Edizioni locali collegate: Prato

