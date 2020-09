19.09.2020 h 09:20 commenti

Giovane di 25 anni travolta da un'auto mentre è in bicicletta, soccorsa in codice rosso

Il grave incidente è avvenuto questa mattina in via Ferraris all'altezza dei giardini. La polizia municipale ha effettuato i rilievi: la donna forse stava attraversando la strada quando è stata investita

Una giovane di 25 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto stamani, sabato 19 settembre, intorno alle 6.45 in via Ferraris, all'altezza dei giardini. La donna, di nazionalità cinese, era in bicicletta ed è stata investita dall'auto condotta da una 43enne italiana. Immediato l'allarme al 118, che ha inviato un'ambulanza e poi trasportato in codice rosso al Santo stefano la giovane. La polizia municipale è intervenuta per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente. L'urto, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato laterale e questo lascia pensare che la 25enne stesse attraversando la strada.

Edizioni locali collegate: Prato

