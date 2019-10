31.10.2019 h 12:49 commenti

Giovane di 25 anni investito da un'auto in via Tacca

La vittima era in bicicletta e forse stava attraversando all'altezza dell'intersezione con viale Vittorio Veneto. Soccorso in codice giallo e trasferito all'ospedale di Prato

Un giovane pakistano di 25 anni è stato investito da un'auto, intorno alle 11.25 di stamani 31 ottobre, mentre si trovava con la sua bicicletta in via Tacca, all'altezza dell'intesezione con viale Vittorio Veneto. Il ragazzo è stato soccorso dal 118, che ha inviato le ambulanze della Pubblica Assistenza e della Misericordia. Trasportato in ospedale, è stato giudicato in codice giallo. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per ricostruire la dinamica si quanto accaduto. Il giovane sembra stesse attraversando quando è stato investito. Da chiarire se fosse in sella alla bici oppure se portasse il mezzo a mano.