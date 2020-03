19.03.2020 h 18:06 commenti

Giovane con pistola in strada, interviene la polizia che lo disarma. Guarda il video

Momenti di forte tensione stamani al Villaggio Gescal. I poliziotti con giubbotti antiproiettile e armi in mano. Alla fine la pistola si è rivelata un giocattolo

Momenti di forte tensione, stamani 19 marzo, al Villaggio Gescal a San Giusto quando numerose pattuglie della polizia sono intervenute tra via Reggiana e via delle Gardenie per la segnalazione di un giovane che girava con una pistola in mano. Gli agenti, dopo qualche concitato momento, sono riusciti a circondare il giovane e a disarmarlo. I poliziotti hanno indossato i giubbotti antiproiettile e impugnato le pistole. Una scena ripresa da alcuni testimoni che hanno poi fatto girare il video su chat e social. Alla fine l'arma impugnata dal giovane si è rivelata una pistola giocattolo. Il ragazzo è stato portato in Questura. Secondo quanto appreso, sembra che abbia problemi di natura psichiatrica. Per fortuna il sangue freddo e il comportamento professionale degli agenti intervenuti ha evitato che la vicenda finisse in tragedia.