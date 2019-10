16.10.2019 h 22:25 commenti

Giovane centauro muore lungo viale dell'Unione europea

Aveva 22 anni. L'allarme al 118 è scattato attorno alle 18. Sul posto anche Municipale di Montemurlo e vigili del fuoco di Prato

Aveva appena 22 anni il motociclista che oggi pomeriggio, 16 ottobre, ha perso la vita in un incidente lungo il nuovo tratto di viale dell'Unione Europea. L'allarme al 118 è scattato poco dopo le 18. Sul posto, oltre all'ambulanza, sono intervenuti la Municipale di Montemurlo e i vigili del fuoco che con una torre faro hanno provveduto a illuminare il luogo dell'incidente per permetterne i rilievi e le disperate operazioni di soccorso, purtroppo inutili. Il giovane era di Agliana. Quando ha perso il controllo del mezzo viaggiava in direzione Prato. Il magistrato di turno è stato informato. La strada è ancora chiusa al traffico. Secondo quanto appreso il giovane, che aveva il casco, avrebbe fatto tutto da solo. La dinamica è in corso di accertamento. L'incidente è avvenuto ai confini tra le province di Prato e Pistoia e i Comuni di Montemurlo e Montale. Un tratto di strada nuovo inaugurato solo pochi mesi fa. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus