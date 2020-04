10.04.2020 h 08:30 commenti

Giovane carabiniere pratese vince la battaglia contro il coronavirus: "E' stata dura ma mi ha cambiato la vita"

In prima linea, assieme ai colleghi, contro l'epidemia: prima Lodi e Codogno, poi Bergamo. A fermare il suo altruismo è stata la malattia. L'esperienza del maresciallo capo Marco Billeci: in questi giorni è tornato dalla sua famiglia, a Prato: "Ho avuto paura di morire ma sono qui e penso a chi sta ancora lottando e a chi non ce l'ha fatta. La mia famiglia, gli amici e l'Arma mi hanno dato la forza per superare il calvario"

nadia tarantino

Quarantasette giorni lontano dalla moglie e dai due figli di 6 e 10 anni. Quarantasette giorni lontano da tutti, ventisette dei quali isolato prima in un albergo a Bergamo poi in una camera alla Scuola marescialli di Firenze. Quarantasette giorni passati a combattere contro il nemico invisibile: il coronavirus. “Ho vinto, ce l'ho fatta, ne sono uscito”, dice con la voce rotta dall'emozione Marco Billeci, maresciallo capo dei carabinieri in servizio alla Compagnia intervento operativo del Battaglione di Firenze. 35 anni, siciliano di Capaci ma residente a Prato, Billeci, nell’arma dal 2004 con incarichi a Prato, Bologna e Palermo, è stato uno dei primi carabinieri a mettere piede a Codogno, centro del basso lodigiano che già a metà febbraio stava facendo i conti con la violenza del contagio.“Sono arrivato a Lodi il 22 febbraio – racconta il maresciallo capo Billeci – io e altri 34 colleghi del Battaglione di Firenze. Ci siamo aggregati ad un contingente formato da carabinieri provenienti da altre zone d'Italia e abbiamo preso servizio nei primi dieci comuni dell'allora zona rossa. Il nostro compito era impedire i movimenti e gli spostamenti delle persone in un'area già fortemente provata dalla diffusione del Covid-19. Verso il 10 marzo l'emergenza si è allargata a tutta la Lombardia e con altri colleghi sono stato spostato a Bergamo e qui, dopo appena tre giorni, con una fortissima crisi respiratoria è cominciato il mio calvario”.Nessun sintomo prima di allora: né febbre, né tosse, né altre avvisaglie. Nulla. Quello che si dice un soggetto asintomatico. “Stavo ridendo con un mio collega – ancora Marco Billeci – uno di quei momenti che aiutano a stemperare la tensione. Improvvisamente mi è mancato il respiro, il fiato non bastava più. Subito la corsa all'ospedale di Seriate. Al pronto soccorso ho trovato il direttore, il dottor Mercieri, che subito mi ha sottoposto ai primi accertamenti e alla Tac che non ha lasciato spazio ai dubbi: Covid-19. Il polmone sinistro presentava un addensamento con una capacità funzionale ridotta del 25 per cento. Subito la quarantena, subito a riposo in albergo perché il dottor Mercieri, che non smetterò mai di ringraziare, ha preferito non farmi stare a contatto con l'ambiente ospedaliero dove la situazione era già gravissima”. Il militare, nelle ore trascorse all'ospedale, si ricorda di Haiti: 2010, post terremoto, lui in missione per portare aiuti alla gente stremata dalla paura, dal dolore, dalla miseria: “Un conto è vedere gli ospedali pieni in un posto devastato dal sisma – dice – un conto è vederli a casa nostra. Un'impressione bruttissima che non dimenticherò mai”.L'Arma viene subito informata delle condizioni di salute del suo maresciallo capo: gli altri militari rientrano a Firenze e si mettono in quarantena (nessuno positivo), lui resta a Bergamo con un collega, Davide Struppa, che si offre volontario per l'assistenza. Questo è lo spirito dei carabinieri: l’aiuto, l’abnegazione, il prossimo prima del resto. Il sacrificio per chi ha bisogno.Il 23 marzo la Tac di controllo non dà buone notizie, anzi: l'addensamento è peggiorato, il polmone ora funziona al 50 per cento. “Quel giorno ho cominciato la cura sperimentale – racconta – e tre giorni dopo, in piena notte, sono stato assalito da altre quattro crisi respiratorie. Il mio collega ha chiamato il 118 ed è arrivato il medico. Dopo le cure mi sono ripreso”.Intanto, dopo il primo tampone negativo, risulta negativo anche il secondo. Il 31 Billeci lascia la Lombardia per proseguire l'isolamento a Firenze. Il 5 aprile un'altra crisi respiratoria convince al trasferimento all'ospedale di Careggi dove vengono fatti altri esami. Negativo il terzo tampone, così come il quarto. Eppure la Tac parla chiaro: coronavirus. La conferma arriva dalla ricerca degli anticorpi nel sangue: “Il risultato dice che sono positivo agli anticorpi e negativo alla presenza attuale del virus: insomma - le parole di Billeci - ho avuto l'infezione e sono guarito”.Ora riposo, tanto riposo per fare in modo che l'addensamento al polmone si riassorba.“Ho riabbracciato i miei figli e mia moglie Sara, donna con due spalle larghe e forti che si è presa tutta la responsabilità della famiglia ma che non è mai stata sola perché l'Arma è una grande famiglia – dice Billeci – una famiglia che non fa mancare niente. I miei colleghi sono stati presenti in tutto e per tutto”. I bambini non hanno sentito la grande preoccupazione, non si sono accorti di quello che stava accadendo in quei 47 lunghissimi giorni: “Sanno che il loro papà fa un lavoro particolare e che sta molto tempo lontano da casa, mia moglie e il resto della famiglia sono un muro per loro e da quel muro non passa niente a parte la serenità a cui ogni bambino ha diritto”.Quarantasette giorni di pensieri profondi, di riflessioni. Molti scritti, messi nero su bianco: “Non servono vestiti costosi, aggeggi hi-tech, chissà quali serate, chissà quanti soldi. Serve il minimo indispensabile. Cantava Balù: ci bastan poche briciole, lo stretto indispensabile e i tuoi malanni puoi dimenticar. Ecco, ricordatevelo quando vi imporrete di tralasciare gli affetti per avere qualche soldo in più per l'ennesima bevuta, uscita, borsa, paio di scarpe, telefono nuovo, ricordatevelo quando starete dimenticando di passare a prendere un caffè con amici e parenti per correre dietro all'ennesimo lavoro”.Il maresciallo capo non lo nasconde di aver avuto paura di morire: “Penso a chi non ce l'ha fatta, a chi sta ancora lottando. Penso alla gente di Codogno, alle donne che ci offrivano il caffè, ai bambini che ci regalavano i loro disegni. Penso agli amici, ai parenti, agli sconosciuti che mi hanno riempito di affetto e di amore. Penso che in sedici anni di carriera qualcosa di buono ho fatto per ritrovarmi inondato di messaggi. Penso a mia moglie Sara e ai nostri figli, le cose più belle che ho. E penso a chi ha condiviso questo cammino con me: il dottor Mercieri, il maggiore medico Izzo, il mio comandante De Pascalis, il mio collega Struppa. Penso a Bergamo, alla gente che ho visto, al dolore che ho toccato con mano. Una sola speranza: che questa tragedia insegni qualcosa a tutti”.