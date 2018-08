29.08.2018 h 08:13 commenti

Giovane cade nel Bisenzio in zona Fiera, salvato dai vigili del fuoco

È probabile che l'uomo sia un avventore del vicino Luna Park. Il recupero è stato affidato al nucleo Saf

È stato necessario far intervenire il nucleo Saf dei vigili del fuoco di Prato per soccorrere un trentenne che ieri notte, 28 agosto, è caduto dall'argine del fiume Bisenzio all'altezza di viale Marconi. Il 118 ha richiesto l'intervento del 115 attorno alle ore 23. Vista la situazione, per operare in sicurezza, il recupero è stato affidato nucleo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco. Una volta portato in ambulanza il giovane è stato accompagnato al Santo Stefano in codice giallo. È probabile che si tratti di un avventore del vicino Luna Park che ha aperto i battenti pochi giorni fa come avviene ogni anno per il Settembre pratese. Forse il buio o forse qualche bicchiere di troppo, hanno disorientato il giovane che poi è caduto nella parte interna dell'argine che costeggia l'area fiera.Poco prima di questo intervento, il 118 ha soccorso un bimbo cinese di 5 anni, caduto da una giostra. Fortunatamente per lui solo un grande spavento. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale in codice verde.