Giovane cade dalle scale nella sua casa: portata a Careggi dall'elisoccorso

L'incidente è avvenuto a Mercatale di Vernio questa mattina. L'allarme dato dai familiari con il 118 che ha inviato un'ambulanza della Misericordia di Vaiano e poi il Pegaso 3

E' stata trasferita d'urgenza a Careggi in codice rosso, dall'elicottero Pegaso 3, una giovane di 22 anni che questa mattina 8 gennaio, poco prima delle 9.30, è caduta rovinosamente dalle scale mentre si trovava nella sua abitazione in via Lastrone a Mercatale di Vernio. Sono stati i familiari a dare l'allarme chiamando il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza infermieristica della Misericordia di Vaiano. I soccorritori, viste le condizioni della giovane, hanno poi ritenuto di fare intervenire anche l'elisoccorso in modo da trasportare prima possibile la ragazza a Careggi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Vernio che hanno fatto gli accertamenti del caso. Dai primi accertamenti sembra che la giovane non stesse bene e, probabilmente, ha avuto un giramento di testa che le ha fatto perdere l'equilibrio provocando al rovinosa caduta.

