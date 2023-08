08.08.2023 h 15:25 commenti

Giovane avvocato muore a 44 anni, in lutto le toghe pratesi

Cordoglio per l'improvvisa scomparsa dell'avvocato Massimiliano Panicucci. Il penalista ucciso da un male incurabile scoperto solo pochi giorni fa. Domani l'ultimo saluto nella chiesa della Pietà

Avvocatura pratese in lutto per la scomparsa di Massimiliano Panicucci. Il professionista, 44 anni appena compiuti, è morto a causa di un male incurabile e fulminante scoperto solo pochi giorni fa. Penalista, Massimiliano Panicucci era molto stimato e apprezzato dai colleghi che lo ricordano come un ragazzo gentile e sempre allegro, come una brava persona dotata di grandi capacità e di un'alta preparazione. Solo pochi giorni fa la sua ultima discussione per un processo al tribunale di Prato. La notizia è subito rimbalzata da uno studio legale ad un altro e ha destato grandissima tristezza e profondo cordoglio. Dal pomeriggio di oggi, martedì 8 agosto, la salma è esposta alle cappelle del commiato della Misericordia, in via Convenevole, mentre l'ultimo saluto ci sarà domani, alle 15.30, nella chiesa della Pietà.



Prato

