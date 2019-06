12.06.2019 h 10:40 commenti

Giovane automobilista urta le auto in sosta e si ribalta, paura a San Paolo

L'incidente è successo ieri sera in via Becherini. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia municipale. Disposto l'alcol test

Ha perso il controllo della propria auto ed è finita su tre vetture parcheggiate per poi ribaltarsi in mezzo alla carreggiata. Ha fatto tutto da sola l'automobilista di 22 anni che ieri sera, 11 giugno, attorno alle 21.15 a bordo di una Fiat 500 si è cappottata in via Becherini a San Paolo, nel tratto di raccordo con via Mascagni. Sul posto la polizia municipale di Prato, i vigili del fuoco e un'ambulanza inviata dal 118 che ha accompagnato la ragazza al Santo Stefano in codice giallo. E' stato disposto l'alcol test per capire se la distrazione sia da imputare all'abuso di sostanze o di alcol.

Fortunatamente non ci sono altri feriti.