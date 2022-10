10.10.2022 h 00:07 commenti

Giovane accoltellato in strada nel centro di Carmignano, è grave

E' successo nel tardo pomeriggio di oggi. I fendenti lo hanno colpito all'addome e al collo. Il sindaco ha pubblicato un post su Facebook per informare i cittadini dell'accaduto, rassicurarli e invitarli a non diffondere notizie non verificate via social

Un grave fatto di sangue è avvenuto nella tarda serata di oggi, 9 ottobre, nel centro di Carmignano. Attorno alle 19 un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato all’addome e al collo nei pressi del fontanello pubblico in via del Ceppo. Trascinandosi, il giovane è riuscito a raggiungere l’area delle Poste per chiedere aiuto e ha perso i sensi. E’ stato quindi chiamato il 118 che ha portato il giovane all’ospedale di Prato in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ma fortunatamente non sembra in pericolo di vita nonostante i medici si siano riservati la prognosi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza pubblica per cercare di individuare chi ha accoltellato il giovane che è di nazionalità albanese. Fondamentale sarà anche il suo racconto dei fatti non appena le sue condizioni di salute glielo consentiranno. Gli inquirenti avrebbero già una pista precisa da seguire e nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti. Sarebbe stata ritrovata l'arma utilizzata dall'aggressore, un grosso coltello.

In tarda serata il sindaco Edoardo Prestanti ha pubblicato un post in cui ha avvertito la popolazione di quanto è accaduto, delle condizioni del giovane, dei contatti presi con il prefetto, di come la polizia municipale si sia subito attivata per fornire ai carabinieri le immagini e per chiedere di evitare di fare allarmismo sui social o di diffondere notizie non verificate.



