27.01.2021 h 18:44 commenti

Giorno della memoria, consiglio comunale congiunto straordinario e celebrazioni in Prefettura

Nel pomeriggio si sono riunite tutte le assise dei comuni della provincia. Stamani i ragazzi delle scuole pratesi protagonisti dell'evento in teleconferenza che si è concluso con la consegna delle medaglie d’onore ai familiari di due cittadini deportati nei lager nazisti

Senza memoria non c'è presente, né futuro. Con questo messaggio si è aperto oggi, 27 novembre, il Consiglio comunale straordinario in seduta congiunta promosso per la Giornata della Memoria dai Comuni di Prato e Montemurlo insieme agli altri Comuni della Provincia, alla Fondazione Cdse Centro di Documentazione Storico-Etnografica e alla Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e della Resistenza di Figline in rappresentanza degli enti e delle associazioni aderenti Anpi, Aned e Comunità ebraica, con la partecipazione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la consigliera regionale Ilaria Bugetti. Nel contesto dell'emergenza sanitaria ancora in corso la seduta è stata trasmessa in diretta streaming sul sito web del Comune. "Anche con le limitazioni imposte dal Covid 19 non rinunciamo al dovere di non dimenticare e di raccontare quel che è stato ai più giovani - dice il sindaco Matteo Biffoni - Per questo è necessaria una giornata come quella di oggi. La discussione e il confronto politico sono giusti, ma ci deve essere un terreno comune e la condanna ferma di quello che è successo deve essere indiscutibile. Quello che ci unisce nonostante le differenze è il patrimonio della memoria, quello deve essere il terreno dei valori della democrazia, da cui non si può prescindere".

Il confronto è stato aperto dalla presidente del Consiglio comunale di Montemurlo Federica Palanghi e dal vicepresidente del Consiglio pratese Giacomo Sbolgi, partendo dalla deportazione, una tragedia che ha pesantemente colpito anche il nostro territorio in seguito agli scioperi del 7 marzo 1944 - la Toscana ebbe comunque il primato dei deportati politici - con la cattura da parte delle truppe fasciste e naziste di centinaia di operai spediti nei campi di lavoro tedeschi. Arrivarono a Mathausen, Ebensee ed altri campi l'11 marzo 1944. Tornarono a casa in pochissimi. All'epoca, come ha spiegato Lisa Ciardi del Museo della Deportazione di Figline, Prato aveva un indice di industrializzazione triplo rispetto alla media nazionale e contava poco meno di un centinaio di grandi aziende in cui lavoravano 5.500 addetti. Intorno a questo nucleo vi era un vivace mondo fatto di associazionismo e organizzazioni che portavano avanti idee progressiste e di coscienza di classe.

Alla seduta ha partecipato anche Aurora Castellani, presidente del Museo della Deportazione e della Resistenza, che ha sottolineato che il Museo ha simbolicamente riaperto i battenti proprio oggi, facendo registrare il tutto esaurito.

Nella mattinata di oggi, invece, si sono svolte, in Prefettura, in modalità telematica, le celebrazioni per il “Giorno della Memoria”. L’evento ha avuto come protagonisti ed interlocutori principali i giovani. La cerimonia ha preso avvio con i saluti del prefetto Adriana Cogode e delle autorità cittadine e scolastiche. Terminati gli interventi introduttivi, si è passati al clou dell’evento: gli studenti del liceo musicale “Cigognini–Rodari” di Prato si sono esibiti, in diretta, con un pezzo di Beethoven. Sono seguite le relazioni di due docenti del “Marconi” e dopo la proiezione del video preparato da due studenti dello stesso istituto, il presidente della Consulta, Niccolò Sanesi ha raccontato la sua esperienza legata al treno della memoria, risalente al maggio del 2018. La cerimonia si è conclusa con la commovente lettura di un brano tratto dal “Diario di Anna Frank”, a cura dello studente Cosimo Biancalani.