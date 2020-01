23.01.2020 h 19:30 commenti

Giorno della Memoria, all'ex Campolmi la testimonianza di Tatiana Bucci e la mostra "Colori per la pace"

Alla Biblioteca Lazzerini l'inaugurazione della mostra con i disegni dei bambini di tutto il mondo. Nel pomeriggio al Museo del Tessuto una delle ultime sopravvissute a Auschwitz ha raccontato la sua terribile storia durante il consiglio comunale straordinario di Prato e di Montemurlo

La dolorosa testimonianza di Tatiana Bucci, sopravvissuta ad Auschwitz, è stata al centro del Consiglio comunale straordinario congiunto dei Comuni di Prato e Montemurlo sul Giorno della Memoria che si è svolto oggi pomeriggio, 23 gennaio, al Museo del Tessuto. Selezionata insieme alla sorella come cavia per gli esperimenti del dottor Josef Mengele che probabilmente le ha scambiate per gemelle, Tatiana Bucci ha raccontato a grandi e piccini questo terribile momento storico da lei vissuto in prima persona affinchè non si ripeta. Un rischio che considera altissimo. "Ciò che è successo - ha spiegato ai margini della seduta - ci serve per ricordare che non bisogna rifiutare il diverso perchè anche noi all'epoca siamo stati diversi. Mi fa male vedere che non riusciamo ad aprire le braccia ai migranti che arrivano dall'Africa e dai Paesi arabi. Penso che solo chi ha subito una deportazione e l'emarginazione possa capire quanto sia difficile lasciare il proprio paese per un altro dove poter vivere più normalmente. Ecco perchè per me è un dovere testimoniare".