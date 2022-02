L'amministrazione comunale di Poggio a Caiano ha celebrato il "Giorno del ricordo" con l'inaugurazione del Giardino Martiri delle foibe, in via Indipendenza al Poggetto.

“La scelta di questo spazio – spiega il vice sindaco Giacomo Mari - non è stata casuale. Si tratta di uno spazio molto grande ed anche molto silenzioso. Ci piacerebbe che fosse proprio la memoria della nostra storia a riempire questo silenzio, un silenzio che predispone ed aiuta sicuramente il ricordo e la riflessione”.

E' di fatto l' attuazione deliberazione consiliare che impegnava la giunta ad avviare le procedure per un’intitolazione, per conservare e promuovere la memoria delle vittime civili e dei massacri perpetrati al confine orientale nel secondo dopoguerra.

In occasione della commemorazione delle vittime della strage delle foibe e degli italiani costretti all’esodo dalle ex province della Venezia Giulia, dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, il sindaco Francesco Puggelli ha anche sottolineato come: "Lo spazio non è stato scelto a caso, si trova infatti vicino alla scuola . La giornata di oggi è un'occasione per ricordare ai giovani l’importanza di mettere insieme tutti i tasselli della storia del loro Paese così da costruire la propria coscienza di uomini e donne adulti liberi, pronti a schierarsi sempre dalla parte del bene, facendo propri i principi fondanti della nostra democrazia".

A Prato il sindaco Matteo Biffoni insieme al prefetto Adriana Cogode ha depositato una corona di alloro in via Martiri delle Foibe.

Iniziativa anche della Questura nel Giorno del Ricordo per commemorare il questore di Fiume, Giovanni Palatucci, nominato Giusto tra le Nazioni, per aver salvato almeno 5mila ebrei dalle leggi razziali. Palatucci morì il 10 febbraio del 1945 nel campo di concentramento a Dachau.



Stamani il questore Giuseppe Cannizzaro e il prefetto Adriana Cogodehanno deposto una corona alla targa dedicata a Palatucci nel Parco della Libertà, in via Roma. E' stata poi affissa nei locali dell’Ufficio Immigrazione della Questura l'opera donata dal maestro Fernando Montagner: un quadro, rappresentante il questore Palatucci in primo piano, con lo sguardo verso il futuro, seguito da un gruppo di ebrei che affidano la loro vita alla sua opera.

"E' una giornata importante - ha ricordato Biffoni - così come lo sono tutte quelle che ci spingono al ricordo. Quello che è successo nelle foibe e con gli esodati è un monito per tutti noi, affinchè tutto questo non risucceda, anche se purtroppo non è così come possiamo vedere proprio in questi giorni alle porte della civile Europa, dove la prevaricazione dell'uomo sull'uomo e della violenza, così come l'utilizzo della forza per imporre le proprie idee, non sono finite".Una delegazione dellacon il segretario Marco Curcio e i dirigenti Giovanna Favorito, Arianna Berti e Gionata Gramigni, ha depositato una corona di allora alla lapide in via Bologna.