18.10.2021 h 16:09 commenti

Giornate Fai d'autunno, Vernio registra il tutto esaurito con 350 visitatori

Grande successo per l'iniziativa che ha aperto le porte della Rocca di Vernio. Un'occasione piena di suggestione, sorpresa e meraviglia per i visitatori arrivati anche da fuori Toscana

Ieri, domenica 17 ottobre, tutto esaurito alla Rocca di Vernio per le Giornate Fai di autunno. “Oltre 350 persone, nel pieno rispetto delle normative Covid, hanno visitato la Rocca, eccezionalmente aperta al pubblico, partecipando ai concerti che erano stati organizzati. C’è chi è arrivato anche da fuori Toscana per scoprire questo angolo identitario della Val di Bisenzio”, sottolinea Maria Lucarini, assessore alla Cultura del Comune di Vernio che, con il sindaco Giovanni Morganti, ha accolto i visitatori. Dal Comune arriva un ringraziamento speciale al conte Franco Santellocco Gargano, proprietario della Rocca, che ha voluto essere presente all’iniziativa e a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita delle due giornate.

Per i visitatori è stato come immergersi nella storia. Affascinante il clima che è stato creato nelle sale affrescate con tanto di figuranti in costume d’epoca e musiche raffinate. “Il successo è la soddisfazione del pubblico durante le giornate Fai d'autunno ha premiato la scelta di venire a Vernio – mette in evidenza Paolo Gori, capodelegazione Fai di Prato - la storicità e l'ospitalità avuta alla Rocca di Vernio, confortata dalla presenza del suo proprietario il conte Santellocco è stata molto apprezzata dai numerosi visitatori".



