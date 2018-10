09.10.2018 h 16:55 commenti

Giornate Fai d'autunno, protagoniste la Rocca Cerbaia e la Gualchiera di Coiano

Sabato 13 e domenica 14 ottobre visite guidate a due luoghi simbolo di Prato, una per l'attività produttiva l'altro per la storia. Porte aperte anche al museo Materia e una conferenza al Museo del tessuto sul Bisenzio

