04.10.2023

Giornate Fai d'autunno: il Buzzi apre le porte dei laboratori rispolverando i vecchi telai

Il 14 e il 15 ottobre torna l'appuntamento con le visite ai luoghi storici della città, oltre alla scuola di viale della Repubblica anche il Palazzo delle Professioni e il Misericordia e Dolce

Tornano le giornate d'autunno del Fai sabato 14 e domenica 15 ottobre, con tre appuntamenti speciali che hanno come filo conduttore la storia della città con una proiezione verso il futuro.

E così la delegazione provinciale ha proposto la visita all''istituto Buzzi, alla sede dell'Università Monash oggi Palazzo delle professioni e nel passato sede dei Misoduli e una visita, solo la domenica, al Misericordia e Dolce l'antico ospedale di cui in questi giorni si celebrano i dieci anni dalla dismissione.

"Tre luoghi diversi - spiega il capo delegazione provinciale Paolo Gori - ma tutti con le radici affondate nel passato e i rami rivolti verso il futuro. Partiamo dal Buzzi dove è raccolta la storia del distretto con i telai a mano che convivono con le ultime generazioni ultra tecnologiche, ma andremo anche al Palazzo delle professioni, sede di un' università straniera, e infine al Misericordia e Dolce per secoli il nosocomio di Prato dove sono ancora conservate piccole opere d'arte". Qui le visite sono previste solo la domenica, mentre nelle scuole anche il sabato.

"Abbiamo predisposto un percorso particolare - spiega il dirigente scolastico Alessandro Marinelli - proprio per far conoscere da dove si viene e dove si va. A fare da ciceroni le Pagliette, ma anche gli ex allievi. Per l'occasione sono anche stati rispolverasti vecchi arredi della sede di piazza Ciardi: cattedre, scrivanie e anche una libreria".

L'idea di presentare il Buzzi come luoghi della giornata del fai autunnale è piaciuta molto anche al comitato centrale: "Durante la presentazione a livello nazionale - spiega Gori - è stato fatto accenno anche alla nostra scuola un passaggio che mi ha riempito d'orgoglio".