Giornate Fai, a Prato in 1.700 hanno visitato due dei tesori della città

Il capodelegazione Fabrizio Buricchi commenta il successo dell'iniziativa: "In tanti ci hanno ringraziato per aver potuto scoprire questi angoli inaspettati"

Martina Guerrini

Siamo contenti della grande affluenza che c’è stata sabato 24 e domenica 25 marzo, si parla di circa 1.700 visitatori complessivamente nei due luoghi prescelti. Significa che non abbiamo sbagliato, tra le tante possibilità disponibili sul territorio pratese. Il Palazzo Datini e la biblioteca Roncioniana benché così centrali, non sono tanto conosciuti come si potrebbe pensare.I visitatori ci hanno ringraziato e si sono detti felici di scoprire dei tesori inaspettati a casa propria. Tutti hanno dato il loro contributo e molti hanno deciso di iscriversi al Fai, esortandoci ad intervenire in molte realtà meritevoli. La tessera è infatti un modo per partecipare attivamente alla vita di delegazione.Non posso non citare l’Abbazia di San Giusto al Pinone, che proprio grazie all’Associazione Amici di San Giusto ha ottenuto la visibilità per entrare a pieno titolo tra i luoghi del cuore del Fai a fine 2017, e con quasi 10mila voti si è posizionata al 30° posto nella classifica nazionale su oltre 33mila siti oggetto di segnalazione. Adesso occorre che inizino i lavori, visto che questo risultato porterà circa 20mila euro per il restauro.Non in ordine di importanza, vorrei che tutto il territorio provinciale diventasse protagonista di un progetto archeologico. Una grande visita dei luoghi archeologicamente rilevanti sarebbe un successo per il nostro territorio. E un volano di sviluppo economico, senza dubbio.E poi mi auguro di poter inaugurare la Fattoria Medicea, in questi giorni oggetto di grande attenzione, restaurata e ripristinata nella sua funzione originaria e più in generale penso che occorra recuperare le Cascine di Tavola nella loro interezza.Prima di tutto, coloro che amano i luoghi del Fai e che invito a partecipare con proposte concrete alla nostra impresa di far conoscere sempre più luoghi a sempre più persone, poi Don Marco Pratesi della biblioteca Roncioniana, GianMarco Piacenti, il Professor Nigro, Diana Toccafondi dell’Archivio di Stato, la professoressa Maria Rodighero e i ragazzi del Convitto Cicognini, apprendisti ciceroni, e quelli di ArteMia. Spero di non aver dimenticato nessuno. Li ringrazierò sui social, anzi invito tutti a seguirci sulla pagina FB e su Instagram.