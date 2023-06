14.06.2023 h 14:58 commenti

Giornate Europee dell’Archeologia, due iniziative al Museo di Artimino

Venerdì sarà aperto anche alla sera, dalle 20.30 alle 23, in occasione dei mercatini organizzati dalla Pro Loco. Domenica, invece, visita guidata e focus sull'alimentazione all'epoca degli etruschi

Il Museo Archeologico di Artimino aderisce alle Giornate Europee dell’Archeologia in programma il 16, 17 e 18 giugno. In particolare domenica 18 giugno dalle 19.15, si propone una “Conversazione al Museo” dedicata a “Cibo e genuinità”. L’iniziativa prevede la visita guidata con l’archeologo su cibo, ritualità e strumenti, con approfondimenti legati alle usanze culinarie nell’antichità classica. A seguire con l’antropologo Paolo Pecchioli si parlerà dei concetti di purezza, riconoscibilità e rintracciabilità alimentare. I partecipanti avranno quindi una doppia prospettiva: il racconto delle usanze culinarie nel mondo antico e la ricerca attuale del cibo genuino. È prevista una degustazione finale a base di panzanella con aggiunta di pecorino toscano, mortadella e vino rosso toscano Le Ficaie. Per partecipare alle attività è necessario prenotare entro le 13 di venerdì 16 giugno con email a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it oppure telefonando allo 0558718124 in orario di apertura del Museo. Il costo è di 13 euro a partecipante comprensivi del biglietto di ingresso al museo.

Venerdì 16 giugno inoltre il Museo Archeologico di Artimino sarà aperto anche alla sera, dalle 20.30 alle 23, in occasione dei mercatini organizzati dalla Pro Loco, “Io Creo”, con le creazioni delle donne artiste e artigiane per passione.