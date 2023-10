16.10.2023 h 10:54 commenti

Giornate del Fai di Autunno, oltre duemila visitatori. Raccolti 8mila euro di fondi

Nel fine settimana che si è appena concluso in tanti hanno scelto il percorso allestito al Buzzi che racconta la storia del distretto legata a quella della scuola. Successo anche per il Misericordia e Dolce

Anche quest'anno le giornate del Fai di Autunno sono state un successo. In due giorni i visitatori dell'istituto Buzzi, del Palazzo Vaj e del Misericordia e Dolce sono stati 2.100, al vecchio ospedale, aperto solo il sabato, le presenze sono state 365.“Quest'anno abbiamo avuto una doppia soddisfazione – ha spiegato Paolo Gori delegato provinciale Fai Prato – una raccolta di 8mila euro fra tessere e contributi e dall'altra l'affluenza di pubblico in tutti e tre i luoghi che abbiamo selezionato. Un ringraziamento particolare agli studenti del Cicognini e alle Pagliette del Buzzi che hanno fatto da Ciceroni”.All'istituto tecnico di viale della Repubblica sono state aperte le porte dei laboratori e quelle che ospitano i vecchi telai a mano, ma anche piccoli tesori che sono stati trovati in alcuni magazzini della scuola: “Due giornate bellissime con un afflusso record di quasi mille presenze – ha sottolineato il dirigente scolastico Alessandro Marinelli – visitatori interessati e appassionati che sono stati guidati dai nostri infaticabili allievi in un percorso che racconta la storia del distretto legata a quella della scuola”.