Giornate d'autunno Fai, porte aperte a Palazzo Comunale, alla Rocca di Vernio e al museo delle Officine Galileo

Sabato 16 e domenica 17 ottobre gli studenti del Convitto Cicognini illustreranno la quadreria del palazzo comunale, il conte Santellocco farà da guida fra le antiche sale della sua casa, mentre a Campi Bisenzio si potrà ammirare anche l'orologio astronomico a pendolo

Tornano le giornate d'autunno del Fai sabato 16 e domenica 17 ottobre si potranno visitare il museodelle Officine Galileo (oggi Leonardo) a Campi Bisenzio, la quadreria di Palazzo Comunale a Prato e la Rocca di Vernio.

"Spaziamo da Campi alla Val di Bisenzio - ha spiegato il capo delegazione Paolo Gori - passando per Prato dove abbiamo scelto il palazzo comunale, il luogo dove si decide del futuro della città. Sarà anche l'occasione per visitare la stanza del sindaco".

La quadreria è stata inaugurata nel 2018 e da dopo la pandemia non è ancora stata riaperta. "Un allestimento curato da Rita Jacopino conservatrice di Palazzo Pretorio - ha spiegato Simone Mangani assessore alla cultura- che si estende in diverse sale, ciascuna dedicata a un tema specifico".

A fare da ciceroni gli studenti del Convitto Cicognini che accoglieranno i visitatori sabato dalle 10 alle 17 e domenica dalle 10 alle 16. La prenotazione non è obbligatoria, ma è preferibile, il contributo per ogni visita è di 3 euro, il ricavato sarà completamente devoluto al Fai per la conservazione dei beni.

Per il secondo anno consecutivo verrà anche aperto il museo delle Officine Galileo, ma le prenotazioni sono ormai complete. C'è ancora posto invece (sabato e domenica dalle 10,30 alle 17), per la visita alla Rocca di Vernio edificio privato che risale all'alto Medioevo, sarà lo stesso padrone di casa il conte Franco Santellocco Gargano ad accompagnare i visitatori fra le antiche sale compresa quella del melodramma, la biblioteca e la cappella di Sant'Agata e la zona del roccaccino. "Ad accogliere i gruppi - ha annunciato Maria Lucarini assessore alla cultura nel comune di Vernio - ci saranno dei figuranti, mentre alle 17,30 è previsto un concerto dedicato a Giovanni Maria Bardi.

