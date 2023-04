21.04.2023 h 14:43 commenti

Giornata pratese per il segretario della Cgil Landini che però non vuole parlare di Prato

L'esponente sindacale ha partecipato prima ad un'iniziativa dello Spi e, nel pomeriggio, all'assemblea generale dei lavoratori in vista delle manifestazioni nazionali di maggio. Nessuna parola quindi sulle richieste della Filctem pratese di candidare il distretto come laboratorio sperimentale contro lo sfruttamento del lavoro

Il segretario della Cgil Maurizio Landi a Prato per partecipare all'assemblea dei lavoratori, ma non rilascia nessuna dichiarazione relativa alla città, compresa quindi quella sulle richieste della Filctem pratese di candidare il distretto come laboratorio sperimentale contro lo sfruttamento del lavoro e l'importante risultato ottenuto negli scorsi mesi del riconoscimento della responsabilità in solido del committente. Stesso atteggiamento sulle polemiche intorno al 25 aprile scatenate dalla dichiarazione del presidente del Senato Ignazio La Russa.

"Rispondo solo a domande sulla situazione generale- ha spiegato prima di sottoporsi alle interviste dei cronisti - e sulla festa della Liberazione dico solo che parteciperò alle manifestazioni".

Del resto il suo intervento all'assemblea dei lavoratori riuniti nella sala del Terminale è finalizzato a lanciare la piattaforma "Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti” sostenuta anche da Cisl e Uil in previsione delle manifestazioni di maggio che si terranno a Bologna (6 maggio), Milano (13 maggio) e Napoli (20 maggio). Tutte indette per chiedere al Governo e al sistema delle imprese un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali. "Vogliamo una riforma fiscale - ha spiegato il segretario - che combatta l'evasione, che non gravi su lavoratori dipendenti e pensionati, allarghi l'imponibile e tassi maggiormente le rendite finanziarie, immobiliari e introduca un contributo straordinario di solidarietà".

Sempre trattando temi nazionali ha ricordato come "Non si stia facendo nulla per i giovani: ci si preoccupa degli immigrati che arrivano e non dei laureati italiani che vanno a lavorare all' estero perchè hanno una giusta retribuzione e trovano soddisfazione in quello che fanno. In Italia invece si introducono ancora i voucher e i contratti a termine"

E infine un accenno sulla denatalità "I giovani non fanno figli perchè sono precari bisogna garantire loro un salario dignitoso, tornare ad assumere anche nella pubblica amministrazione e nella sanità nell'ottica anche di garantire a tutti il diritto alla salute".

Nella mattinata Landini ha partecipato alla la Festa di Libertà Toscana alla Camera di commercio dove è stato anche presentato libro “Perennial" scritto da Ivan Pedretti, segretario generale Spi.

alessandra agrati