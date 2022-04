31.03.2022 h 16:06 commenti

Giornata per la consapevolezza dell'autismo, tutte le iniziative

Rinnovato il protocollo con Regione, Asl e Società della salute insieme a Provincia e Comuni per creare percorsi di inclusione nei negozi e nei musei. La Fondazione Opera Santa Rita apre un nuovo centro diurno sperimentale a S.Anna

L'amministrazione di Prato rinnova il Protocollo per l'autismo con la Regione, la società della Salute, le famiglie e Asl Toscana centro, e include anche gli altri comuni e la Provincia per rendere l'intero territorio inclusivo.

Un' esperienza nata 4 anni fa che ha portato alla creazione di percorsi destinati a persone affette da autismo all' interno di negozi e musei. "La strada da fare - ha spiegato l'assessore alle pari opportunità Ilaria Santi - è ancora lunga, ma intanto i primi passi sono stati fatti e la presenza anche delle altre amministrazioni alla condivisione del protocollo segna un ulteriore passo avanti". Il 2 aprile si celebra la giornata per la consapevolezza dell' autismo, ma il Comune di Prato e di Montemurlo in collaborazione con le associazioni del territorio hanno organizzato un ricco calendario di eventi che si concluderà il 18 maggio.

"Anche se il protocollo non è ancora stato firmato - ha spiegato Alberto Fanti assessore al sociale comune di Montemurlo - abbiamo già iniziato la collaborazione con gli esercenti che il 2 aprile oltre ad abbassare le luci e il volume della musica nei negozi, si vestiranno di blu, colore simbolo dell' autismo".

Intanto la Fondazione Opera Santa Rita continua a investire in nuove strutture: "Nell' ottica di trovare nuove soluzioni innovative - ha spiegato il presidente Roberto Macrì - abbiamo realizzato in collaborazione con l'Asl un progetto che porterà alla nascita nel centro di S. Anna in viale Piave, di un diurno sperimentale a cavallo fra l'attività clinica e quella di inclusione "

Ecco il programma di tutte le iniziative

Fino a sabato 2 aprile ci sarà il "Sentiero blu", un percorso trekking lungo la via Francigena da Viterbo a Roma e tornando a Prato da Siena a S. Gimignano. L'iniziativa è a cura della Fondazione Santa Rita onlus​.

Domani 1° aprile alle ore 11 all'Istituto Buzzi avverrà la proiezione del cortometraggio "La vita è sogno", realizzato dall'istituto Buzzi in collaborazione con l'Ufficio Inclusione dell'USP di Prato.

Sabato 2 aprile, data in cui cade la Giornata mondiale, si svolgeranno numerose iniziative. Dalle ore 9.30 in piazza delle Carceri verrà allestito un gazebo per la distribuzione di materiale informativo a cura di INsieme AUTsimo​. Alle ore 11 al Palazzo Comunale, come già detto, ci sarà l'accoglienza dei ragazzi che hanno percorso il Sentiero Blu. Alle ore 15, al Palazzo Pretorio si terrà la presentazione delle iniziative del progetto A.R.T.E - Guida per tutti, con la visita guidata al museo condotta dai ragazzi. Iniziativa a cura della Fondazione Opera Santa Rita onlus e del Museo di Palazzo Pretorio.

Alle ore 16.30, al Teatro Magnolfi andrà in scena lo spettacolo teatrale "OUT IS Me: unanormalestoriatipica" del collettivo Casazoo con Yuri Tuc. L'iniziativa è a cura della Fondazione Santa Rita onlus​.

Alle ore 20.45, si svolgerà "Cammina con noi", una passeggiata sulla ciclabile di viale Galilei a cura dell'Associazione Orizzonte Autismo Prato. Gli esercizi commerciali del Comune di Montemurlo allestiranno le vetrine con il colore blu, la Provincia di Prato e i Comuni del territorio provinciale illumineranno di blu gli edifici pubblici e la Pubblica Assistenza l'Avvenire illuminerà di Blu il Salone Apollo.

Domenica 3 aprile dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, nei Giardini di via Cavour si svolgerà la manifestazione "Un giorno da pilota", a cura dell'Associazione Orizzonte Autismo Prato e del Motoclub Prato. Alle ore 15 nel parco del Frantoio di Villa Guicciardini si terrà la "Merenda solidale per l'Ucraina" a cura di INsieme AUTismo​

Sabato 9 aprile alle ore 14.30 si terrà al Salone Consiliare il convegno "Autismo & Inclusione", a cura Kiwanis Club Prato.

Da lunedì 11 aprile a lunedì 18 maggio si terrà il Corso di formazione "Autismo in pratica", a cura di Orizzonte Autismo Prato in collaborazione con la Fondazione Opera Santa Rita. ​

​Giovedì 14 aprile alle 16 a Palazzo Pretorio si terrà un'altra visita guidata a cura della Fondazione Opera Santa Rita e del Museo di Palazzo Pretorio.

Sabato 7 maggio alle 18, al Capanno Black Out si terrà il party conclusivo “Ex(IN)clusive”​. A cura APS Capanno

A maggio nel piazzale della Pubblica Assistenza l’Avvenire ci sarà l'inaugurazione della panchina Blu.

