03.10.2023 h 14:14 commenti

Giornata per l'Apprendimento digitale, sabato 38 scuole toscane a Officina Giovani

Questa VIII edizione, realizzata per la "Settimana nazionale della Dislessia", avrà come tema centrale quello delle competenze digitali, fondamentali per sviluppare una didattica che sia sempre più inclusiva

Sono 38 le scuole pratesi e toscane (da Lucca, Arezzo, Pistoia e Siena) che con studenti ed insegnanti sabato 7 ottobre dalle 9 alle 17 ad Officina Giovani prenderanno parte all'ottava edizione della Giornata per l'apprendimento digitale, dedicata allo sviluppo delle nuove tecnologie a favore di una didattica inclusiva. L'evento è organizzato dall'Associazione Italiana Dislessia (AID) – sezione di Prato, insieme al Comune di Prato e all’Ufficio scolastico regionale per la Toscana nell'ambito della Settimana nazionale per la sensibilizzazione su questo disturbo dell'apprendimento.

Tanti gli incontri e gli approfondimenti che si susseguiranno sulla tecnologia come strumento di conoscenza e inclusione, ma ci sarà spazio anche per lo sport, la musica, la fotografia e anche il teatro con un omaggio a Francesco Nuti (ore 12) a cura del collettivo teatrale "Provvisori 23". "La Giornata per l'apprendimento digitale fa parte integrante della programmazione del Comune di Prato, proseguito anche durante il Covid anche se a distanza, ed è da anni un appuntamento a cui le scuole guardano con grande interesse - afferma l'assessore Benedetta Squittieri all'Innovazione - Illustra e approfondisce infatti le possibilità che il digitale offre per ampliare le competenze dei ragazzi a 360°, quindi come strumento di supporto e crescita". Un aiuto concreto non solo per chi ha disturbi dell'apprendimento, ma anche per gli alunni stranieri: "Abbiamo costruito una rete di collaborazione importante, che tiene conto della complessità del mondo della scuola e del suo essere sempre in movimento - prosegue l'assessore Ilaria Santi alla Pubblica Istruzione - In questa rete, che ha funzionato anche durante il Covid perchè esisteva già, ha un ruolo molto importante l'utilizzo della tecnologia a scuola non solo come supporto per chi ha disturbi specifici dell'apprendimento, deficit di attenzione o bisogni educativi speciali, ma anche per i bambini stranieri che arrivano in corso d'anno. Questo tipo di collaborazione, che coinvolge la scuola, le famiglie e gli studenti, non è né scontata né banale".

Questa VIII edizione, realizzata nell'ambito della "Settimana Nazionale della Dislessia", avrà come tema centrale quello delle competenze, in particolare la competenza digitale, fondamentale per sviluppare una didattica che sia sempre più inclusiva e perchè le ragazze e i ragazzi imparino a gestire al meglio il complesso mondo del web e della tecnologia. "E' davvero una bellissima occasione e un esempio della scuola del fare, che non a caso è promossa a Prato e a cui anche quest'anno diamo il nostro sostegno - dice infine Lorenzo Pierazzi dell'Ufficio Scolastico Regionale - La legge che riconosce i dsa è abbastanza recente (8 ottobre 2010) ed è giusto che ci sia sempre più attenzione su queste problematiche e sulla didattica inclusiva, in cui l'utilizzo della tecnologia ha un ruolo fondamentale, così come il fare comunità".

Un’altra competenza che sarà al centro della Giornata è quella dell’Imparare ad imparare, competenza di essenziale importanza nel processo di autonomia di ogni persona, che permette ad ogni studente di essere consapevole del proprio processo di apprendimento, dei propri punti di forza e delle proprie necessità.

“Una giornata che vuole essere un momento di formazione e un’occasione per acquisire conoscenze e conseguire competenza nell’ambito del tema dell’evento - spiega Manuela Zacchini di AID Prato - Diffondere conoscenza sull’inclusione scolastica e sulle competenze chiave sopracitate è , infatti, l’obiettivo principale che l’VIII edizione della Giornata si pone. Tali conoscenze sono fondamentali per tutti gli attori coinvolti nel mondo della scuola, dagli insegnanti ai genitori e agli stessi studenti, per i quali saranno indispensabili non solo durante il percorso scolastico, ma lungo tutto l’arco della vita. L’evento si propone di essere anche una festa della scuola e della famiglia dedicata ad insegnanti, genitori, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, per condividere la gioia che ogni occasione di crescita e di apprendimento porta con sé".

Il programma della Giornata prevede numerose conferenze, convegni, workshop e incontri di formazione, oltre a tanti stand con allestimenti realizzati dalle scuole del nostro territorio e non solo. Durante gli incontri formativi saranno presenti professionisti del settore ed esperti per condividere e suggerire strategie innovative di studio/apprendimento e soluzioni concrete per una didattica inclusiva volta al raggiungimento delle competenze. Le numerose attività saranno indirizzate a chiunque sia incuriosito o abbia semplicemente voglia di approfondire nuove tecniche di apprendimento ed insegnamento e accrescere le proprie conoscenze. Negli Stand sarà valorizzato il lavoro svolto con dedizione ed impegno dai docenti e dai ragazzi delle scuole del territorio: sarà, infatti, l’occasione in cui gli istituti potranno mostrare a tutti i presenti le realizzazioni dei progetti didattici sviluppati dagli studenti sotto la guida dei loro insegnanti. Nelle sale, nei corridoi esterni e espositivi, saranno presenti scuole di musica, recitazione, danza, arte, fotografia, esposizioni artistiche e associazioni sportive di vari ambiti. Per i docenti: l’evento è presente sulla piattaforma S.O.F.I.A. ed è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. La precedente edizione del 2022 ha visto la presenza di oltre quattromila persone, fra cui più di 750 docenti con 35 incontri, convegni, workshop e ben 35 Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti da tutto il territorio Pratese e delle province della Toscana.

Ecco il link: http://apprendimentodigitale.po-net.prato.it



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus