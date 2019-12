04.12.2019 h 09:04 commenti

Giornata per i diritti umani, in tre circoli Arci si parla di Mediterranea Saving Humans

Martedì 10 dicembre a Paperino, a Poggio a Caiano e a La Briglia raccolta fondi e incontri con gli attivisti della piattaforma per il pattugliamento e il salvataggio dei naufraghi

Martedì 10 dicembre, in occasione della giornata mondiale per i diritti umani, tre circoli Arci organizzano, in contemporanea alle 20, una cena per la raccolta fondi e un incontro con alcuni attivisti di Mediterranea Saving Humans, la piattaforma della società civile italiana per il pattugliamento e il salvataggio dei naufraghi nel Mediterraneo centrale

Al circolo di Paperino, dove sarà presente anche l'assessore alla cultura e cittadinanza Simone Mangani, è stato invitato Mario Pozzan imbarcato sulla nave Mare Jonio, al Mestolo d'oro di Poggio a Caiano Maso Notarianni di Mediterranea Saving Humans e alla Spola d'oro a La Briglia Erasmo Palazzatto capo missione di Mediterranea. L'evento, per cui è necessaria la prenotazione, è stato realizzato con la collaborazione di Cgil, Spi, Assemblea sulla stessa barca, Libera Prato, Anpi, Unicoop Firenze sezione soci Prato e il patrocinio dei Comuni della provincia.

Circolo di Paperino 3392298199, Poggio a Caiano 055 8712274 e la Briglia 0574 984458.





