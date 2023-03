30.03.2023 h 16:04 commenti

Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’autismo, tanti eventi ma anche un impegno per favorire l'inclusione

Oltre ad un ricco calendario di iniziative per tutto il mese di aprile, anche un impegno a favorire l'inclusione nel mondo della scuola e del lavoro. Domenica 2 aprile Flash mob in piazza del Comune

Aprile è il mese dedicato all'autismo, sabato si celebra la Giornata mondiale per la consapevolezza, ma non basta organizzare un ricco calendario di eventi, serve cambiare la mentalità e lavorare per una giusta inclusione nel mondo della scuola e del lavoro. Questo il messaggio che amministrazione comunale, associazione Orizzonte autistico, Asl e Provincia hanno lanciato in occasione della presentazione del mese blu.

"Nella provincia- ha sottolineato Marco Armellini dirigente di neuropsichiatria infantile - le persone autistiche seguire dall' Asl sono circa 500, la metà sono minori. Soltanto il 5% riesce a diplomarsi e una percentuale ancora inferiore a trovare un lavoro. Per questo stiamo lavorando per diffondere una nuova cultura che aiuti anche l'ingresso nel mondo del lavoro attraverso le opportunità delle legge 68 per l'assunzione di persone iscritte nelle categorie protette".

Il lavoro e l'istruzione sono sicuramente passaggi fondamentali, ma anche quello della relazione con gli altri, per questo la Fondazione Opera Santa Rita da 5 anni organizza il sentiero blu sei giorni di cammino sul sentiero di San Jacopo a cui quest'anno hanno partecipato 70 persone. "In ogni tappa - ha sottolineato la presidente Renza Sanesi - abbiamo trovato un' accoglienza calorosa, questo aiuta i i nostri ragazzi in un percorso di apertura verso gli altri"-

Un sostegno importante arriva anche dal Comune di Prato che continua sulla strada dei negozi Autism Friendly e della collaborazione con palazzo Pretorio. "Ci sono nuovi titolari di negozi che ci chiedono di partecipare alla formazione per poter diventare intanto in collaborazione con il Pretorio stiamo cercando di intensificare gli appuntamenti che vedono i ragazzi impegnati nel ruolo di guida artistica, avendo come pubblico altri coetanei".

E per diffondere la cultura del sono stati organizzati una serie di eventi sparsi sul territorio

Venerdì 31 marzo e il 1° aprile alle 16.30 a Palazzo Pretorio ci sarà il progetto "Guide per un giorno", una visita guidata a cura della Fondazione Opera Santa Rita, in cui i visitatori saranno invitati alla scoperta delle opere del museo, che per l’occasione saranno presentate e raccontate dai ragazzi della fondazione, che hanno realizzato “ A.R.T.E, Guida per tutti”: un progetto che nasce con l’obiettivo di ampliare le opportunità attraverso percorsi dedicati a chi ha un modo diverso di pensare e di vivere, creando un punto di incontro per avvicinare agli spazi e al patrimonio della città, sulla base dei principi di inclusione, opportunità, comunità e partecipazione. La Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo diventa così per i ragazzi un’occasione per creare legami, relazioni e socialità al museo, per mettersi in gioco e partecipare attivamente, diventando loro stessi portavoce delle storie del museo e della città.

Domenica 2 Aprile alle 10 conclusione del Sentiero blu - Cammino di San Jacopo a cura della Fondazione Opera Santa Rita, flash mob in piazza e consegna dell' attestato di partecipazione nel Salone consiliare di Palazzo comunale. Il percorso si tradurrà poi in una mostra fotografica, finanziata dal Comune di Prato e suddivisa in tre giornate, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio al Cassero Medievale di viale Galilei, dove i ragazzi potranno esporre le foto delle emozioni che hanno provato durante il cammino. Previsto anche un momento di socializzazione con i ragazzi dell'Oratorio Sant'Anna.

In Piazza de Comune verrà distribuito del materiale informativo a cura dell'Associazione Insieme Autismo. Sempre il 2 aprile il Castello dell'Imperatore e il Palazzo Banci Buonamici saranno illuminati di blu così come il Salone Apollo dell'Associazione Pubblica Assistenza L'Avvenire. Lo stesso giorno alle 20.45 ci sarà "Cammina con noi", una passeggiata con partenza dalla panchina di Viale Galilei a cura dell'Associazione Orizzonte Autismo.

Martedì 4 aprile alle 12 la Pubblica Assistenza L'Avvenire inaugurerà la panchina blu.

Venerdì 28 aprile alle 16 nel Salone consiliare di Palazzo comunale si terrà il convegno "La città inclusiva: progettualità e inserimento nel mondo del lavoro", a cura dell'Associazione Kiwanis Club di Prato. L'incontro vuole essere una tavola rotonda rivolta a scuole, istituzioni pubbliche, docenti formatori, esponenti del mondo dell’imprenditoria, ordini professionali etc. Diventare indipendenti per un ragazzo/a autistico/a significa dare una possibilità di una vita propria, perché un’attività crea senso di appartenenza e progettualità, elementi indispensabili nella vita degli esseri umani. Quindi, in linea anche con l'obiettivo del Pnrr sull'Inclusione lavorativa di qualità, è importante ribadire l'importanza della partecipazione alla vita economica, che è il modo migliore per garantire autonomia e inclusione sociale per le persone con disabilità, favorendone la realizzazione personale ed un percorso di vita indipendente.