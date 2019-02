09.02.2019 h 14:56 commenti

Giornata mondiale del malato, messa del vescovo all'ospedale Santo Stefano

Domenica alle 16 la messa per degenti e per il personale sanitario e lunedì mattina la visita nei reparti. Per gli anziani e per i malati sarà celebrata la messa nel pomeriggio dell'11 febbraio nella chiesa della Madonna dell'Ulivo

Doppia visita del vescovo Franco Agostinelli all’ospedale di Prato in occasione della giornata mondiale del malato. Domenica 10 febbraio il vescovo celebrerà la messa alle 16 nella cappella del Santo Stefano per i degenti e il personale ospedaliero.

La mattina di lunedì 11 febbraio, memoria delle apparizioni della Madonna a Lourdes e ricorrenza della giornata del malato, monsignor Agostinelli visita alcuni reparti dell’ospedale. Ad accompagnarlo il cappellano don Carlo Bergamaschi e il direttore dell’ufficio diocesano per la pastorale della salute Alberto Toccafondi.

Nel pomeriggio, alle 15.30, celebrazione della messa per tutti gli anziani e i malati nella chiesa della Madonna dell’Ulivo in via delle Fonti. Coordina l’iniziativa l’Unitalsi con la collaborazione della Misericordia.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus