Giornata Fai d'autunno, protagonisti l'oratorio gotico e la fabbrica

Il prossimo fine settimana l'azienda tessile Lucchesi, esempio di archeologia industriale dove la produzione è ancora attiva, e l'oratorio di San Bartolomeo a San Giusto apriranno le porte per le visite guidate

Doppio appuntamento con il sacro e il profano per la nona edizione della giornata Fai d'autunno. Il 12 e il 13 ottobre si apriranno le porte della fabbrica Lucchesi e dell'oratorio di san Bartolomeo a San Giusto. "Abbiamo scelto questi due luoghi – ha spiegato Paolo Gori referente Fai Prato – per mostrare due facce diverse della città, da una parte quella produttiva con una storia che dura da quattro generazioni, dall'altra quella dell'arte dando la possibilità di visitare l'unico esempio di chiesa gotica pratese".

La fabbrica Lucchesi, per la prima volta aperta al pubblico, racchiude in sè, oltre che un importante esempio di archeologia industriale, anche una collezione di tessuti, vestiti e oggetti legati al mondo del tessile. Per i soci Fai l'ingresso è dalle 10 alle 12,30 di sabato 12 ottobre, per gli altri domenica dalle 10 alle 17,30 con ultimo ingresso alle 17.

"Un'iniziativa – ha spiegato Emanuele Lucchesi – che dedichiamo alla memoria di nostro padre Marco, ma che vuole anche dare la possibilità ai pratesi di ammirare la quinta porta della città, chiusa ma completamente restaurata e un pezzo delle antiche mure. L'azienda, però, è anche un luogo d'ispirazione dove ci si può immergere nella cultura tessile, si potranno ammirare anche volumi tessili dell' 800 in francese e le stampe utilizzate per i kimoni".

Per l'Oratorio, invece, bisogna fare un salto a ritroso nel tempo più lungo, qui sono contenuti affreschi che ritraggono la famiglia Guazzalotti. Il tetto, i dipinti e una parte della facciata sono già oggetto di un restauro finanziato con i fondi dell'8x1000, mentre l'altare sarà restaurato con il contributo del progetto "Luogo del cuore Fai 2018" che ha ottenuto 14.162 firme e, quindi, il 26esimo posto nella classifica nazionale e il terzo in quella Toscana. "L'impegno di un quartiere particolare come San Giusto nel sostenere questo progetto – ha spiegato don Helmut Szeliga - oltre che un segnale forte a sostegno di un bene artistico, è anche un modo per riscattare una situazione di disagio vissuta dai residenti, attraverso la bellezza."

La visita riservata ai soci Fai, curata da Andrea Cerrettelli è fissata alle 14, a seguire fino alle 17,30 l'ingresso è per tutti. Si replica domenica 13 ottobre dalle 10 alle 17,30.

"Attraverso le giornate Fai – ha sottolineato l'assessore alla cultura Simone Mangani – diamo la possibilità ai pratesi, e non solo, di visitare luoghi particolari, talvolta sconosciuti e altri non sempre accessibili".

Le visite non vanno prenotate ed è richiesto un contributo a sostegno dell'attività della Fondazione

"La nona edizione della giornata d'autunno del Fai – ha sottolineato Rosita Galanti Balestri vicepresidente Fai Toscana – è un'occasione unica per scoprire nuovi tesori. Come sempre abbiamo coinvolto anche i ragazzi del Convitto Cicognini che faranno da ciceroni durante le visite all'Oratorio di San Bartolomeo, per la fabbrica Lucchesi, invece, abbiamo preferito affidare il racconto alla famiglia".





