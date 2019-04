09.04.2019 h 12:59 commenti

Giornata di trionfi per il calcio a 5 e il tennis tavolo pratesi: ok Futsal Bagnolo e Circolo Prato 2010

L'under 19 della società montemurlese si è laureata campione regionale di categoria battendo in finale la Vigor Fucecchio. Nel ping pong, invece, il circolo pratese ottiene la promozione nella massima serie dopo 30 anni

E' stata una domenica all’insegna dei festeggiamenti per lo sport pratese quella dello scorso 7 aprile, che ha visto il Futsal Bagnolo del calcio a 5 trionfare nella finale regionale della categoria Under 19 e il Circolo Prato 2010 del tennis tavolo conquistare la massima serie.



Dopo un avvio di stagione non proprio brillante, i ragazzi del Futsal si sono resi protagonisti di un’ottima rimonta, che li ha portati a giocarsi il titolo contro la vincitrice della regular season, la Vigor Fucecchio. Il campo non ha lasciato dubbi su quale delle due squadre meritasse la vittoria: al Palaterme di Montecatini i montemurlesi si sono infatti imposti per 3-0, con una partita di grande ritmo e intensità. Per la prima volta nella sua storia, il Futsal Bagnolo scrive il suo nome nell’albo d’oro di una competizione giovanile e attende ora i sorteggi per i playoff scudetto, nel mese di maggio.

Grande festa anche per il Circolo Prato 2010 che, superato il Casamassima Bari per 4-2, ha vinto il campionato di tennis tavolo con due giornate di anticipo, ottenendo la promozione in serie A1. Imbattuto e capolista con 19 punti dalla seconda, il club pratese torna finalmente nella massima serie dopo 30 anni di assenza. Tanti gli appassionati presenti alla palestra Le Badie per supportare la squadra, composta da Fatai Adayemo, Jamiu Azeez Olugbenga e Lorenzo Ragni. Il direttore tecnico Giorgio La Rocca si dice soddisfatto del lavoro dei ragazzi e aggiunge: “Ci godiamo questa promozione, che è un bel sigillo per la storia sportiva della nostra città e riporta il tennis tavolo a Prato nella massima serie”.

Barbara Becchimanzi