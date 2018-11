02.11.2018 h 05:30 commenti

Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate, tutte le celebrazioni

Tanti gli appuntamenti per il 4 novembre a Prato e provincia. A Carmignano le celebrazioni si terranno l'11 novembre

Domenica 4 novembre è la Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate. Tante le iniziative previste sul territorio provinciale.

A Prato le celebrazioni inizieranno la mattina alle 9 con la messa in suffragio dei caduti nella cattedrale di Santo Stefano in piazza Duomo da dove alle 10.15 partirà il corteo che, passando per le vie cittadine, raggiungerà piazza delle Carceri dove si terrà la cerimonia militare che inizierà alle 10.45 con l'alzabandiera e la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti. Durante la cerimonia, si esibiranno il coro "Voci diverse" della scuola primaria Antonio Bruni dell'Istituto comprensivo Roberto Castellani di Prato e il coro della cooperativa sociale C.U.I., diretti dal maestro Claudio Tempestini. Sarà presente anche la Fanfara dei Bersaglieri dell'associazione Nieri di Prato. L'ammainabandiera è prevista alle ore 16, il tutto accompagnato dall'esecuzione canora dell'associazione corale San Francesco di Galceti, diretta dal professor Paolo Fissi. Al mattino, l'amministrazione comunale depositerà inoltre le corone d'alloro ai monumenti e cippi commemorativi sul territorio comunale.

A Montemurlo la cerimonia si terrà in piazza Donatori di sangue. L'appuntamento è alle ore 10.30 quando il sindaco Mauro Lorenzini deporrà una corona d'alloro al monumento in ricordo dei caduti di tutte le guerre. Seguirà un discorso commemorativo.

A Carmignano la commemorazione ufficiale si terrà domenica 11 novembre. Le celebrazioni, alla presenza delle Autorità e delle Associazioni d’arma, inizieranno alle 7.30 con il ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II a Carmignano, da dove si partirà per tutte le frazioni per deporre le corone ai vari monumenti dei caduti in Guerra. Questo l’itinerario: ore 8 Bacchereto piazza della Chiesa; ore 8.20 Seano piazza San Pietro; ore 9 Comeana piazza C. Battisti; ore 9.30 Poggio alla Malva piazza A. Naldi; ore 9.50 Artimino piazza San Carlo. Alle 10.30 a Carmignano, in piazza Vittorio Emanuele II è prevista l’alzabandiera e, a seguire, la sfilata delle rappresentanze fino alla Chiesa di San Michele, accompagnati dalla Fanfara dei Bersaglieri. Per l’occasione in piazza sarà esposto un trattore d’artiglieria TM 48. Alle 11.30 è in programma la Santa Messa solenne in suffragio dei caduti e alle 12.30 la commemorazione ufficiale con la benedizione e deposizione delle corone nella cappella votiva. Alle 13 pranzo sociale rivolto a tutta la popolazione (Per info su costi e dove, contattare l’Associazione Combattenti e Reduci Sez. Carmignano 335 7745619. Prenotazioni entro le 12 di sabato 10 novembre).

Il programma delle celebrazioni prevede poi una serie di appuntamenti che si terranno fino al 25 novembre e che vedranno coinvolti, tra gli altri, gli alunni della scuola media dell’Istituto Pontormo. I primi due appuntamenti sono per domenica 4 e domenica 11 novembre con l’apertura, dalle 15 alle 18, della storica Cappella dei Caduti di Carmignano (a fianco della chiesa), con visita guidata. Le iniziative proseguono poi martedì 13 novembre alle 21 nel salone consiliare del Comune con la presentazione del libro di Francesco Venuti “Memorie di guerra e di prigionia: l’internamento dei militari italiani attraverso le testimonianze” a cura dell’Ancr Federazione Prato. Interverranno il sindaco Edoardo Prestanti, il presidente nazionale Combattenti e Reduci Sergio Paolieri; Orlando Materassi, Anei Toscana e Luana Collacchioni, docente Università di Firenze. Sarà presente l’autore.Venerdì 16 novembre alle 21 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Carmignano da non perdere il concerto del coro Alpino “Su Insieme” Sez. di Firenze. Prima del concerto, alle 19:30, Cena Alpina nel chiostro offerta dal Gruppo Alpini Poggio a Caiano – Carmignano.

Lunedì 19 novembre alle 21 nella Saletta Museo del Vino a Carmignano appuntamento con la conferenza “1918 - La pace provvisoria. Le principali conseguenze geopolitiche” a cura del Gruppo AttivaMente. Un’altra conferenza è in programma per giovedì 22 novembre alle 21 in sala consiliare: “D’Annunzio, Croce e la Grande Guerra”, curata dal Gruppo d’Incontri il Campano e tenuta dal professor Michele Maggi, ordinario di Storia della filosofia politica all’Università di Firenze.