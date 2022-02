17.02.2022 h 16:13 commenti

Giornata del risparmio energetico, sedi di Publiacqua al buio e al freddo per un'ora

Domani, dalle 18.30 alle 19.30, anche negli uffici pratesi di via del Gelso interruttori spenti di luce e riscaldamento

Il 18 febbraio si celebra la “Giornata internazionale del risparmio energetico”. Una data importante per il pianeta e per l’ambiente, istituita nel 2005 con l’entrata in vigore del protocollo di Kyoto, a cui Publiacqua aderisce spengendo le luci di due delle sue principali sedi amministrative.

Dalle ore 18.30 alle ore 19.30 di venerdì 18 febbraio si spengeranno infatti le luci e l’impianto di riscaldamento delle sedi di via Villamagna a Firenze, compreso l’annesso edificio che si affaccia su via Niccolò da Uzzano, e di via del Gelso a Prato.

Un piccolo segnale a conferma dell’impegno del principale gestore idrico della Toscana sul fronte della sostenibilità e delle scelte green.





