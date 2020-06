19.06.2020 h 17:28 commenti

Giornata del rifugiato, al Pecci prorogata la mostra Kene/Spazio

L'iniziativa è promossa dall'assessorato alle pari opportunità, mentre l'esposizione racchiude 55 scatti realizzati da Mohamed Keita e dai giovani studenti del laboratorio di fotografia in Mali

In occasione della giornata del rifugiato, che si celebra domani sabato 20 giugno, il museo Pecci ha prorogato fino al 23 agosto la mostra di Mohamed Keita, Kene/Spazio, promossa da Fondazione Pianoterra Onlus, e curata da Sara Alberani. Un viaggio in Africa, in Mali, a Bamako, per creare uno spazio dove i ragazzi possano imparare la fotografia come punto di partenza verso un’educazione primaria e una crescita personale.L'esposizione documenta questa esperienza attraverso 55 fotografie di cui 5 fotografie di Mohamed Keita le altre sono immagini realizzate dai giovani studenti in Mali che possono essere acquistate ( http://www.studiokene.org/ ) per sostenere le attività laboratoriali che il gruppo di lavoro, oggi composto da 15 ragazzi, sta conducendo a Bamako, e contribuire allo sviluppo comunitario inteso in senso più ampio, anche con interventi di risanamento idrico e azioni di promozione dei diritti e della salute delle donne.Martedì 23 giugno alle ore 17,30 si terrà in diretta streaming sulla pagina facebook del Centro Pecci e dello studio KENE la presentazione del catalogo della mostra, una pubblicazione ricca di immagini che esalta il percorso di partecipazione e autonarrazione del progetto e che comprenderà testi di Sara Alberani, Alessia Bulgari, Marco Delogu, Mohamed Keita, Yves Lègal, Cristiana Perrella, Alessandro Triulzi, Dagmawi Yimer. La giornata del rifugiato è promosso dal Comune di Prato capofila del progetto SIPROIMI (Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e Minori Stranieri Non Accompagnati), al quale aderiscono tutti i Comuni della provincia, con il finanziamento del Ministero dell'Interno. Grazie alla rete creata dal progetto è stato possibile dare ospitalità a 80 rifugiati e titolari di protezione aiutandoli in un percorso che li renda autonomi dal punto di vista lavorativo, sociale ed abitativo.