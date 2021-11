18.11.2021 h 08:03 commenti

Giornata contro la violenza sulle donne, ricco programma di iniziative a Montemurlo

Dibattiti, mostre, teatro, approfondimenti su un tema di stretta attualità. Grande impegno della commissione e dell'assessore per le Pari opportunità

Il mese di approfondimento e riflessione sui temi della violenza contro le donne si chiude venerdì 3 dicembre alle ore 21 alla Sala Banti con il convegno dal tema “A dieci anni dalla convenzione di Istanbul cosa è stato fatto e cosa ancora dobbiamo fare”.