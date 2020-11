25.11.2020 h 13:31 commenti

Giornata contro la violenza sulle donne: raddoppiate le denunce per violenza sessuale, in aumento lo stalking

I dati sono stati diffusi dalla questura e si riferiscono al periodo compreso tra gennaio e settembre 2020. Nell'elenco anche l'omicidio di Claudia Corrieri, uccisa dal compagno lo scorso settembre a Vaiano. Le iniziative e l'impegno della Polizia di Stato al fianco delle vittime della violenza di genere

Un femminicidio, quello di Claudia Corrieri, la trentottenne uccisa dal convivente e padre di sua figlia che poi lo stesso giorno, lo scorso 17 settembre, si suicidò, più di cinquanta denunce per stalking, altrettante per maltrattamenti in famiglia e quindici per violenza sessuale. Sono questi i dati riferiti al periodo gennaio-settembre 2020 che la questura di Prato ha diffuso oggi, mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ogni numero racconta una storia di sofferenza, di disagio, di vessazioni che molte volte coinvolgono anche i bambini costretti a subire manifestazioni di aggressività che lasciano segni profondissimi. Non sono solo i lividi, le contusioni, i graffi sul corpo: anzi, forse questo, per quanto doloroso, fa meno male della paura, dell'umiliazione e del senso di sconfitta che non si curano con un cerotto o con qualche punto di sutura in una stanza d'ospedale.

Nell'elenco dei reati si contano due omicidi nel periodo di riferimento ma solo uno è un femminicidio: quello di Claudia Corrieri. L'altro omicidio è quello avvenuto la notte del 29 settembre in via Firenze, dove un uomo è stato ucciso e la sua compagna gravemente ferita da un conoscente poi arrestato. In aumento invece gli atti persecutori: dai 32 del periodo gennaio-settembre 2019 a 54 dello stesso periodo di quest'anno; più che raddoppiate le violenze sessuali, passate da 7 a 15, in lieve calo i maltrattamenti in famiglia scesi da 67 a 51.

La Polizia di Stato ha lanciato una campagna di sensibilizzazione – 'Questo non è amore – per spingere le donne a denunciare, a non sopportare e tollerare la violenza, a non restare vittime di comportamenti che, appunto, non sono amore. Forte l'impegno sul fronte dell'ascolto e dell'aiuto alle vittime di violenza domestica e di stalking: lo scopo è liberare le donne e i minori da mariti, compagni, padri, familiari che fanno dell'aggressività il loro unico linguaggio. La questura di Prato sostiene le iniziative di sensibilizzazione e partecipa agli incontri, anche via web, con le realtà impegnate a contrastare qualsiasi forma di violenza di genere.



