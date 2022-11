25.11.2022 h 12:59 commenti

Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative di polizia e carabinieri

Luci arancioni hanno illuminato la questura, l'ingresso del comando provinciale dei carabinieri e la stanza protetta dedicata all'ascolto delle vittime di abusi e maltrattamenti. In piazza Duomo l'incontro tra gli studenti e le volontarie del Centro antiviolenza La Nara promosso dalla polizia, mentre i carabinieri hanno incontrato il Soroptimist club Prato per la consueta consegna dei fiori arancioni

25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Diversi gli appuntamenti e le iniziative organizzate per sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema delicato e di stretta attualità e che ha visto l'impegno anche delle forze dell'ordine, in prima linea nella tutela delle vittime di violenza, stalking, maltrattamenti, abusi. Nel corso della mattina, in piazza Duomo, un gazebo allestito dalla questura è servito come punto di incontro di scolaresche che hanno potuto conoscere il lavoro che quotidianamente svolgono il Centro antiviolenza La Nara, il Soroptimist e l'associazione Senza veli sulla lingua. Le volontarie hanno raccontato il loro operato a fianco delle donne e dei bambini, hanno spiegato in cosa consiste il loro ruolo e quali altri soggetti scendono in campo per sostenere, aiutare, proteggere le vittime: dal pronto soccorso alla questura, dai carabinieri alla procura fino a tutti i supporti psicologici e a tutti gli strumenti normativi che possono essere utilizzati nei casi di violenza e maltrattamenti. E ieri sera, la sede della questura è stata illuminata di arancione proprio per sottolineare il 25 novembre. Il colore arancione si è acceso anche al comando provinciale dei carabinieri dove la particolare illuminazione ha avvolto lo stemma araldico racchiuso nella scultura posta all'ingresso e la stanza delle audizioni protette: un segno tangibile della partecipazione dell'Arma ad ogni iniziativa dedicata al 25 novembre.Il colonnello Francesco Zamponi, inoltre, ha incontrato una rappresentanza del Soroptimist club Prato che, come ogni anno, ha donato fiori arancioni che sono stati sistemati proprio nella stanza dedicata alle audizioni protette e all'ascolto delle vittime di violenza di genere, anche minori. Il locale, denominato “una stanza tutta per sé”, è stata allestita proprio grazie al Soroptimist club Prato in forza di un protocollo, recentemente rinnovato, con l'Arma dei carabinieri.