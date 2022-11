17.11.2022 h 12:38 commenti

Giornata contro la violenza sulle donne, in provincia un ricco cartellone di eventi

Gli eventi organizzati dai sette Comuni insieme alle associazioni in prima linea a difesa delle donne. In leggera crescita rispetto allo scorso anno le richieste di aiuto ai centri specializzati

I sette Comuni della provincia, insieme alle associazioni del territorio uniti per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne. Un ricco programma di iniziative che ruotano intorno al Centro antiviolenza la Nara che festeggia i 25 anni di attività e che nel 2022 ha seguito 416 donne (con 439 minori), il 68% sono italiane e il 56% è privo di redditto. Dati in leggero aumento rispetto al 2021. In cinque lustri le donne che si sono rivolte al Centro sono state 4.459, e le case di accoglienza sono diventate tre. "Per festeggiare questo importante traguardo - ha spiegato la presidente Francesca Ranaldi - presenteremo una pubblicazione che raccoglie i lavori fatti nei laboratori scolastici. Inoltre da quest'anno in collaborazione con il Comune di Prato iniziamo a progettare alcune attività anche con le scuole dell' infanzia". L'amministrazione comunale pratese tra le varie iniziative che ha in programma anche il 26 novembre dalle 10 alle 12 una ciclopedalata su un percorso che passerà dalle quattro panchine rosse collocate lungo la ciclabile e davanti allo storico locale che ha ospitato il primo collettivo donne in via Franchi 13. Tra le altre attività del Comune anche un incontro di formazione e sensibilizzazione dedicato agli operatori e studenti sul tema della violenza di genere con il sostituto procuratore della Repubblica Laura Canovai, che verrà trasmesso sul canale Youtube Piemmepo.

Sul fronte della prevenzione in campo anche l'equipe del Santo Stefano, unico ospedale dell'Asl Centro ad avere ottenuto la certificazione bollino rosa per la medicina di geenre, che in due diversi appuntamenti spiegherà alla cittadinza come si articola il percorso del codice rosa all'interno del nosocoimio. Mentre l'associazione Senza veli sulla lingua, che da ottobre 2021 ha seguito 34 casi di richiesta di aiuto sul territorio pratese, presenta all'istituto Datini letture a cura di Associazione Metropopolare e simulazione di un processo penale contro il reato di stalking. Particolare il programma di Carmignano che ruota intorno alla piazza di Seano dove ci sono solo negozi gestite da donne, che per questo hanno chiesto all'ammnistrazione comunale di posizionare una panchina rossa

Ecco il programma

Comune di Prato

20 novembre alle 18 Ridotto Politeama Pratese - Incontro “Dialoghi per non morire” cura di Cgil -Spi Cgil e Centro Antiviolenza La Nara

21 novembre alle 10 Incontro on line Polizia Municipale formazione: operatori e studenti su violenza di genere con Sost. Procuratore della Repubblica Laura Canovai trasmesso su canale Youtube PiemmePo.

21 novembre alle 18.30 Salone Apollo Pubblica Assistenza - Incontro “Il Protocollo Zeus: l'importanza di una risposta immediata e integrata ai fenomeni di violenza intrafamiliare e atti persecutori. Il lavoro di rete tra il CIPM Toscana e la Questura di Prato" a cura Associazione Senza Veli sulla Lingua.

22 novembre alle 18.30 Salone Consiliare - presentazione libro “Di troppo amore” a cura di Lions Club Castello dell’Imperatore Prato.

25 novembre alle 17,30 Centro per l’arte contemporanea L. Pecci presentazione pubblicazione “PrenDiamo parola” del progetto Atene a cura del Centro Antiviolenza La Nara.

25 novembre alle 17.30. Salone Consiliare - Convegno “La violenza sulle donne” a cura Associazione Medici Cattolici Italiani di Prato.

25 novembre alle 18 Spazio Valentini - Inaugurazione mostra "Com'eri vestita?" a cura di Amnesty International e Soroptimist International Italia Club di Prato.

26 novembre alle 10 Piazza del Comune “Bicinprato: percorsi di libertà in bicicletta” in collaborazione con Centro antiviolenza La Nara . Una biciclettata con le seguenti tappe: 4 panchine rosse e primo collettivo donne. La locandina è stat disegnata da

26 novembre alle 10 Piazza del Comune - Campagna informativa (H)-Open Week contro la violenza sulle donne a cura Direzione Sanitaria Ospedale Santo Stefano di Prato e Fondazione Onda.

27 novembre alle 10.30 Palazzo Pretorio "Colazione ad Arte" con la Camerata Strumentale Città di Prato. Il costo è di 10 euro a partecipante; la prenotazione è obbligatoria, chiamando al numero 0574.1837859 o inviando una mail a prenotazioni.museiprato@coopculture.it.

27 novembre alle 17 Piazza del Comune Flash mob “Donne in campo per le donne” a cura Associazione Succede a Prato.

Comune di Vaiano 24 novembre alle 21 Sala del Consiliare - serata culturale “Donne violate: testimonianze storiche e letterarie” a cura dott.ssa F. Allegri e Centro Antiviolenza La Nara.

Comune di Vernio 26 novembre alle 17.30 Sala consiliare Iniziativa "Giocare alla pari: il contrasto agli stereotipi e pregiudizi di genere nello sport" a cura delle associazioni sportive del territorio e Centro Antiviolenza La Nara.

Comune di Montemurlo

20 novembre alle 9 Piazza Don Milani - Camminolio contro la violenza sulle donne, a cura della Camminotte e della Commissione Comunale Pari Opportunità.

23 novembre alle 21 Sala Polivalente Cristiano Banti Spettacolo teatrale “ Il nome potete metterlo voi”

25 novembre “ Quel fiore reciso”. Installazione temporanea nella rotatoria all’ingresso del centro cittadino, a cura della Commissione Comunale Pari Opportunità.

Comune di Cantagallo

25 novembre "Testimonianze e storie dall'Ucraina" Video racconto a cura di Gioele Scavuzzo e Mariarosaria Borraccia della Fondazione Soleterre Onlus Durante la giornata il documento verrà pubblicato sul sito istituzionale e sulle pagine social del comune

Comune di Carmignano

26 novembre alle 10.30 Seano, piazza IV Novembre Inaugurazione Panchina rossa con performance artistica “ Quando è ora” a cura Associazione Pandora spazio educativo “ Il calzino rosso” a cura Nido Il sole e la nuvola Aperitivo a cura dei commercianti della piazza e di Arci Seano

26 novembre alle 21.15 Spazio Culturale Pandora - Seano “LEGAMI Storie di vita unite da un filo” a cura Associazione Pandora

Comune di Poggio a Caiano

18 novembre alle 20 Circolo Becagli - Cena d'autunno con verdure ed erbe spontanee a cura dell’Associazione di Solidarietà Viva - Info e prenotazioni al n. 055 877202 - 3281478593

27 novembre alle 17 Scuderie Medicee Sala Spadini concerto dei Fratelli Cecchi

Provincia di Prato 30 novembre alle 10 Auditorium Istituto Datini - letture a cura Associazione Metropopolare e simulazione di un processo penale contro il reato di stalking – a cura Associazione Senza Veli sulla Lingua a seguire Proiezione cortometraggio dal titolo “Laura” di Tony Paganelli