09.09.2021 h 11:00 commenti

Giornata al luna park dedicata ai disabili, l'assessore Santi: "Oltre al divertimento servono insegnanti di sostegno"

Torna il tradizionale appuntamento organizzato dall'amministrazione comunale, una mattinata fra giostre e divertimento in viale Marconi. L'assessore alla pubblica istruzione polemizza con l'ufficio scolastico che, a tre giorni dall' inizio della scuola, non ha ancora completato le nomine dei docenti

Apertura straordinaria la mattina per il luna park di viale Marconi. Oggi. 9 settembre, come da tradizione è stata organizzata dal Comune la giornata dedicata ai diversamente abili, un momento di festa fra le giostre.

"Siamo felici di essere qui - hanno spiegato i protagonisti- ma soprattutto siamo emozionati di provare tante giostre insieme". Il tour gratuito ha spaziato dal tunnel della paura alla "barca" all' autoscontro e l'ottovolante .

Ad accogliere i diversamente abili e i loro accompagnatori l'assessore al sociale Luigi Biancalani che ha ricordato "Questa è una giornata diversa dalle altre che crea momenti di divertimento all' aperto e rompe la solita routine. Un appuntamento fisso che viene richiesto dalle associazioni e che noi volentieri organizziamo".

Insieme a Biancalani anche l'assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi che ha colto l'occasione per inviare un messaggio all'ufficio scolastico regionale: "Bene organizzare queste giornate - ha detto - ma non è sufficiente bisogna garantire che anche per gli studenti disabili ci siano insegnanti a partire dal primo giorno di scuola, dobbiamo dare risposte concrete tutti i giorni".